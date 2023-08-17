«Острота борьбы в этом году более сильная». Финал Кубка Леднёва по современному пятиборью проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал финал Кубка имени Павла Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение года спортсмены Беларуси и России провели три квалификационных этапа, по итогам которых сильнейшие атлеты встретились в решающем раунде. Юлия Силипицкая продолжит.

Традиционно первый вид – фехтование, и девчата вышли на старт. Бой проходит до первого укола, всего девушки проведут 31 поединок. Беларусь представляют 12 сильнейших спортсменок. Из них маститые Анастасия Прокопенко, прошлогодняя победительница третьего этапа Леднева, и призер финала Ольга Силкина, в 2022-м отметилась викториями дважды на этапах, Ирина Просенцова в финале замкнула тройку. В списках сегодняшних участниц и трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ – молодая Мария Гнедчик. Перед белорусками стоят медальные задачи.

Александр Селецкий, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

Финал Кубка Леднева считается основным нашим стартом, к которому мы готовились. Пока на сегодня на международные старты выездов не будет, мы будем пока наблюдать. Этот финал Кубка Леднева приравнивается к чемпионату мира. Для того чтобы спортсмены были у нас постоянно в форме. Кубок Леднева – это турнир, на котором участники определяют сильнейших исключительно в индивидуальном первенстве.