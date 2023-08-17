«Острота борьбы в этом году более сильная». Финал Кубка Леднёва по современному пятиборью проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске стартовал финал Кубка имени Павла Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение года спортсмены Беларуси и России провели три квалификационных этапа, по итогам которых сильнейшие атлеты встретились в решающем раунде.
Юлия Силипицкая продолжит.
Традиционно первый вид – фехтование, и девчата вышли на старт. Бой проходит до первого укола, всего девушки проведут 31 поединок. Беларусь представляют 12 сильнейших спортсменок. Из них маститые Анастасия Прокопенко, прошлогодняя победительница третьего этапа Леднева, и призер финала Ольга Силкина, в 2022-м отметилась викториями дважды на этапах, Ирина Просенцова в финале замкнула тройку.
В списках сегодняшних участниц и трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ – молодая Мария Гнедчик. Перед белорусками стоят медальные задачи.
Александр Селецкий, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:
Финал Кубка Леднева считается основным нашим стартом, к которому мы готовились. Пока на сегодня на международные старты выездов не будет, мы будем пока наблюдать. Этот финал Кубка Леднева приравнивается к чемпионату мира. Для того чтобы спортсмены были у нас постоянно в форме.
Кубок Леднева – это турнир, на котором участники определяют сильнейших исключительно в индивидуальном первенстве.
Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:
Я думаю, и в прошлом году, и в этом борьба за попадание в финальные соревнования, финальную стадию Кубка Леднева была очень напряженной. Острота борьбы в этом году была более сильной. Я считаю, что без этого Кубка Леднева, наверное, наши ведущие спортсмены были бы обделены стартами. Сейчас это возможность проявить себя, и не только старшим спортсменам, но и более молодому поколению.
Ребята выйдут на старт в пятницу, 18 августа, ну а победители определятся в этот уикенд. Минск продолжит принимать турниры по пятиборью. 22 августа стартует «Кубок дружбы», где за медали поспорят ребята в двух возрастах: до 17 и до 19 лет.