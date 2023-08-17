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Белоруска Арина Мартынова завоевала золото на молодёжном ЧМ по борьбе

17 августа 2023 18:54
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Арина Мартынова стала триумфатором молодежного чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 55 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Арина Мартынова завоевала золото на молодёжном ЧМ по борьбе-1

Белоруска ураганом прошлась по соперницам, не оставив им никаких шансов. За весь турнир Мартынова не отдала ни одного балла. В каждом поединке она праздновала «сухую» викторию. А в финале нашей спортсменке и вовсе хватило 21 секунды, чтобы завоевать долгожданное золото. Отметим, всего пару дней назад Арина была лучшей на II Играх стран СНГ. И вот сейчас ее коллекция пополнилась новой наградой.

Белоруска Арина Мартынова завоевала золото на молодёжном ЧМ по борьбе-4

Вице-чемпионкой турнира стала еще одна белоруска Алеся Гетманова в весовой категории до 59 килограммов. В упорном финальном поединке она уступила представительнице Италии – 1:4.

Белоруска Арина Мартынова завоевала золото на молодёжном ЧМ по борьбе-7

Бронзовая награда мирового форума в активе Алины Шевчук. В решающей схватке за медаль она была сильнее спортсменки из США – 8:1.

# Борьба # Арина Мартынова # Алеся Гетманова # Фотофакт

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