Белоруска Арина Мартынова завоевала золото на молодёжном ЧМ по борьбе

Белоруска ураганом прошлась по соперницам, не оставив им никаких шансов. За весь турнир Мартынова не отдала ни одного балла. В каждом поединке она праздновала «сухую» викторию. А в финале нашей спортсменке и вовсе хватило 21 секунды, чтобы завоевать долгожданное золото. Отметим, всего пару дней назад Арина была лучшей на II Играх стран СНГ. И вот сейчас ее коллекция пополнилась новой наградой.