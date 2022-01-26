«Ребята хорошо зарекомендовали себя». Какие изменения в новом сезоне ЧБ Беларуси по бадминтону?

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону. 27 января состоятся финальные поединки в одиночных и парных разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мастеров воланчика это первый старт в 2022 году. Здесь собрались все сильнейшие, а также молодежь.

В новом сезоне в сборной произошли изменения: сократился штатный состав женской национальной команды с четырех единиц до двух, однако спустя долгое время образовалась мужская сборная, куда также вошли два спортсмена.