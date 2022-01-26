Прямой эфир

«Ребята хорошо зарекомендовали себя». Какие изменения в новом сезоне ЧБ Беларуси по бадминтону?

26 января 2022 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону. 27 января состоятся финальные поединки в одиночных и парных разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мастеров воланчика это первый старт в 2022 году. Здесь собрались все сильнейшие, а также молодежь.

«Ребята хорошо зарекомендовали себя». Какие изменения в новом сезоне ЧБ Беларуси по бадминтону?-1

В новом сезоне в сборной произошли изменения: сократился штатный состав женской национальной команды с четырех единиц до двух, однако спустя долгое время образовалась мужская сборная, куда также вошли два спортсмена.

«Ребята хорошо зарекомендовали себя». Какие изменения в новом сезоне ЧБ Беларуси по бадминтону?-4

Андрей Мартынюк, главный судья соревнований:
У нас в национальной команде сейчас тысячный состав – Вербицкая Марианна, Янбаева Марина, Александрович Александр и Швыдков Глеб. Эти ребята хорошо зарекомендовали себя в первом Кубке СНГ, на котором они заняли третье место. Как раз по результатам этого турнира и других внутренних соревнований были введены в состав национальной сборной.

«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». Как проходит чемпионат Беларуси по бадминтону, читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Андрей Мартынюк # Марианна Вербицкая # Марина Янбаева # Александр Александрович # Глеб Швыдков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район
26 января 2022 12:43

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район

Вера Лапко вышла в третий круг турнира ITF в Орландо
26 января 2022 12:05

Вера Лапко вышла в третий круг турнира ITF в Орландо

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Далласу». Шарангович завершил игру с показателем полезности «-2»
26 января 2022 12:04

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Далласу». Шарангович завершил игру с показателем полезности «-2»