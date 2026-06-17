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Алексей Протас примет участие в «Матче года»

17 июня 2026 20:14
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Алексей Протас примет участие в «Матче года», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он пройдет в Санкт-Петербурге. Всего в выставочном противостоянии мастерство продемонстрируют 49 человек.

Это лучшие игроки из национальной хоккейной лиги и КХЛ. Мероприятие запланировано на 25 июля. Звездные исполнители будут разделены на 2 дружины: команда Панарина и команда Сергачева. Окончательные составы сформируют чуть позже.

Белорусский форвард Вашингтона составит компанию таким именитым хоккеистам, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Вадим Шипачев, Александр Радулов, и многим другим.

# Хоккей

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