Стали известны три первых участника 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Стали известны три первых участника одной восьмой финала Кубка страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, билеты в эту стадию разыгрываются по итогам одного матча.

В противостоянии СКА и «МЛ Витебска» безоговорочными фаворитами были северяне. Они – действующие чемпионы страны и представят Беларусь в главном Еврокубке. Вопреки прогнозам, начало встречи осталось за хозяевами. Минчане дважды забили, но сделали это из офсайда. А затем случился уже легитимный гол.

Но и на этом представитель первой лиги не остановился. Спустя всего 3 минуты Мирон Корытько сделал преимущество значительным. Только после этого «МЛ» завелся и начал предпринимать попытки спастись. На 74-й Артем Концевой начал камбэк. На 81-й минуте Руслан Лисакович восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 2:2. Но по итогам экстратаймов фаворит дожал оппонента.