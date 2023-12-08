В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты

В заключительный день Кубка Республиканского центра олимпийской подготовки по пулевой стрельбе участники разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов – это представители национальной и юниорской команд Беларуси. В смешанной стрельбе из пневматической винтовки в финальной части программы не было равных Илье Чергейко и Николь Куриленок, а накануне ребята смогли победить в личных состязаниях в этом же виде оружия.

Николь Куриленок, победительница турнира:

Для меня победа на этих соревнования – это очень большой успех. Я наконец-то смогла занять первое место. Долго к этому шла, готовилась. И на этих соревнованиях это получилось как в личном, так и на миксте. Стояли, стреляли вместе, пыталась, конечно, не смотреть, что попадает, но немножко глаз косил. Но пыталась смотреть только на себя, что делаю я, что делаю свою работу. Потом сошла, посмотрела общий результат, так сказать, дополнили друг друга и вышли первые как в квалификации, так и на финале.

Илья Чергейко, победитель турнира:

Результатом доволен, в принципе, на этих соревнованиях своим. Без лишних мыслей лучше стрелять одному. Когда в паре стреляешь, естественно, какие-то дополнительные мысли, так сказать, дополнительная ответственность за то, что ты стреляешь в паре, что ты немножко тоже ответственен за общий результат – не хотелось бы быть аутсайдером.