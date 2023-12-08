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В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты

08 декабря 2023 17:42
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В заключительный день Кубка Республиканского центра олимпийской подготовки по пулевой стрельбе участники разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты-1

Напомним, в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов – это представители национальной и юниорской команд Беларуси. В смешанной стрельбе из пневматической винтовки в финальной части программы не было равных Илье Чергейко и Николь Куриленок, а накануне ребята смогли победить в личных состязаниях в этом же виде оружия.

В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты-4

Николь Куриленок, победительница турнира:
Для меня победа на этих соревнования – это очень большой успех. Я наконец-то смогла занять первое место. Долго к этому шла, готовилась. И на этих соревнованиях это получилось как в личном, так и на миксте. Стояли, стреляли вместе, пыталась, конечно, не смотреть, что попадает, но немножко глаз косил. Но пыталась смотреть только на себя, что делаю я, что делаю свою работу. Потом сошла, посмотрела общий результат, так сказать, дополнили друг друга и вышли первые как в квалификации, так и на финале.

В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты-7

Илья Чергейко, победитель турнира:
Результатом доволен, в принципе, на этих соревнованиях своим. Без лишних мыслей лучше стрелять одному. Когда в паре стреляешь, естественно, какие-то дополнительные мысли, так сказать, дополнительная ответственность за то, что ты стреляешь в паре, что ты немножко тоже ответственен за общий результат – не хотелось бы быть аутсайдером.

В Беларуси завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Результаты-10

Во втором упражнении дня медали разыгрывали смешанные пары в стрельбе из пневматического пистолета. Острая борьба развернулась за третью позицию, которую заняли Надежда Леоновец и Владимир Шолохов. Победили в этой дисциплине – Александра Петрова и Владислав Демеш. Следующий старт для белорусских стрелков – это финал Кубка Беларуси, который пройдет в столице с 18 по 23 декабря.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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