Баскетболисты «Минска» вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 мая в столичном Дворце спорта в третьем поединке золотой серии минчане одолели «Гродно-93». На большой перерыв гости уходили с минимальным преимуществом в два очка. Однако в дальнейшем «хозяева» сумели нивелировать отставание и довели дело до победы – 78:75. Четвертая дуэль титульного раунда состоится 24 мая в Минске.

Напомним, бронзу чемпионата оспаривают могилевский «Борисфен» и витебский «Рубон». Пока счет в серии равный – 1:1. Сегодня соперники встретятся вновь. Старт в 18:00.