Сквош в Беларуси: правила игры и ценные советы от тренеров международного уровня

Новости Беларуси. В зимние месяцы, кроме хоккея и биатлона, спортивная атмосфера Беларуси пропитана еще и теннисом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. После выхода в финал Кубка Федерации и феерической игры наших девушек в Минске теннис, как никогда, стал близок нашим поклонникам спорта. Ох, уж эти англичане, не могут прожить и дня, чтобы чего-либо не придумать.Сквош – это их рук дело. Вид спорта сравнительно молодой: приблизительно около 250 лет. Куда ему тягаться с борьбой или легкой атлетикой?

Тем не менее, сегодня более 150 стран активно развивают этот вид спорта, а в топовую тройку запрягают не только родоначальники, но и французы, а также египтяне. Не пристало беларусам отставать от моды, и в 2004 году минчане смогли попробовать сквош.

Кристина Заневская, тренер Международной федерации сквоша второй категории:

Сквош начинается с подачи. Для того, чтобы подавать, нужно встать в квадрат и подать на противоположную сторону соперника. Вся суть игры в сквош в том, чтобы попасть во фронтальную стену, отбить мячик с одного отскока либо слета, загонять соперника по углам и выиграть 3 из 5 геймов.

Белорусские первопроходцы с национальным колоритом бросились покорять Европу, и теперь в нашей стране – около сотни сквошистов-профессионалов.Среди них и Кристина Заневская, которая знает про сквош всё. Кристина Заневская:

Ракетки в сквоше могут быть разного веса и разных форм. Они все достаточно легкие для того, чтобы придать скорость вот этим мячам. Чем сильнее и быстрее играешь, тем сильнее нагревается мяч. Можете представить, какой он горячий к концу турнира. Если мячик холодный, то он и не прыгает.

В этом году в нашей столице открылось еще 6 сертифицированных по мировым стандартам сквош-площадок, на которых можно проводить соревнования самых высоких рангов. Всё это добро находится в Академии тенниса и сквоша. Черный паркет – белый мячик, белая стена – черный мячик.

Вот следы именно этого маленького круглого каучука, отпечатки видны и справа, и слева. Вот такие « Марьи-искусницы» эти сквошисты. Причем среди них есть и дети.

Антон Юревич, тренер Мировой федерации сквоша первой категории:

В Академии пока 10 воспитанников. Четверо из них – это группа начальной подготовки, которые занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Час общефизической подготовки и час – сквош. Я стремлюсь, коллеги стремятся, чтобы вырастить чемпионов, чтобы прославить нашу Беларусь. Мало кто знает, что сквош очень похож по картинке передвижения спортсменов и на бадминтон, и на баскетбол. Еще очень схож с хоккеем и боксом, именно поэтому поиграть в сквош в Академию приходят многие спортсмены.

Дмитрий Санкович, тренер Мировой федерации сквоша первой категории:

У нас в сквоше есть как профессионалы, так и любители. Профессионалы здесь тренируются, а любители сюда приходят, чтобы получить удовольствие и хорошо провести время. Из каждого любителя можно сделать профессионала. Заветная мечта каждого сквошиста, как и у всех, кто не вхож в олимпийскую семью – главные игры четырехлетия.