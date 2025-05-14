Определились полуфиналисты чемпионата Беларуси по мини-футболу

Определились два полуфиналиста чемпионата Беларуси по мини-футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В принципиальном гомельском противостоянии обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ во второй раз обыграл БЧ – 8:2 – и вышел в 1/2 турнира. В составе победителей дубли в активе Евгения Чернейко, Юрия Дубкова и Евгения Клочко.

Действующие чемпионы страны – спортсмены «Столицы» – одолели на выезде гродненское «УВД-Динамо» – 4:2. Основное время завершилось вничью, после овертайма счет также был равным – 3:3, а в серии пенальти удача оказалась на стороне гостей.

Напомним, первым полуфиналистом стал оршанский «Витэн», который после домашней победы над минским «Дорожником» выиграл и на выезде.