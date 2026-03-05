Определена оппонентка Арины Соболенко во втором круге тысячника в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ей станет японская теннисистка Химено Сакацуме, занимающая 136-е место в мировом рейтинге. Она попала в основную сетку через квалификацию. А уже в 1/64 азиатка переиграла американку Алисию Паркс в двух сетах – 6:4, 6:3. Японка допустила лишь одну двойную ошибку и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались на кортах. Встреча с нашей примой состоится завтра, 6 марта. Ориентировочное время начала – 22 часа.