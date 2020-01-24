«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Евгений Щукин и тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам – Артем Мирончик. Вы чемпионы мира по двоеборью. Что значит двоеборье в бальных танцах? Евгений Щукин, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):

Это две танцевальных программы: латиноамериканская и европейская.

Какую больше любите? Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):

Латиноамериканскую. Артем Мирончик, тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам:

Я считаюсь тренером больше по европейской программе. Ирина – моя жена, по латиноамериканской программе. Я их все время спрашиваю: кого вы любите больше – маму или папу?

Женя, кто тебя привел в танцы? Евгений Щукин:

Родители. Занимался брат. Когда мне было 4 года, я решил тоже попробовать, мне понравилось. На следующий год я начал заниматься бальными танцами и до сих пор занимаюсь. Ты – чемпион мира. Сколько лет занимаешься? Евгений Щукин:

Шестой год. Аня, сколько ты занимаешься танцами и с чего все началось? Анна Холодинская:

Я занимаюсь три года. Сначала занималась моя сестра, а потом мама меня отвела на пробы, я посмотрела и мне очень понравилось. Я попросила маму, чтобы она меня тоже записала на бальные танцы.

Какие у вас были эмоции, когда вы выступали на сцене? Евгений Щукин:

Когда танцуешь, немного волнуешься и пытаешься сделать максимум, что тебя просил тренер. Когда выигрываешь, радуешься и понимаешь, что останавливаться нельзя и нужно дальше работать. А когда проигрываешь, понимаешь, что сдаваться нельзя и надо дальше бороться и выигрывать.