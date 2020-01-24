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«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха

24 января 2020 08:43
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Евгений Щукин и тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам – Артем Мирончик.

Вы чемпионы мира по двоеборью. Что значит двоеборье в бальных танцах?

Евгений Щукин, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):
Это две танцевальных программы: латиноамериканская и европейская.

«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха-1

Какую больше любите?

Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):
Латиноамериканскую.

Артем Мирончик, тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам:
Я считаюсь тренером больше по европейской программе. Ирина – моя жена, по латиноамериканской программе. Я их все время спрашиваю: кого вы любите больше – маму или папу?

«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха-4

Женя, кто тебя привел в танцы?

Евгений Щукин:
Родители. Занимался брат. Когда мне было 4 года, я решил тоже попробовать, мне понравилось. На следующий год я начал заниматься бальными танцами и до сих пор занимаюсь.

Ты – чемпион мира. Сколько лет занимаешься?

Евгений Щукин:
Шестой год.

Аня, сколько ты занимаешься танцами и с чего все началось?

Анна Холодинская:
Я занимаюсь три года. Сначала занималась моя сестра, а потом мама меня отвела на пробы, я посмотрела и мне очень понравилось. Я попросила маму, чтобы она меня тоже записала на бальные танцы.

«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха-7

Какие у вас были эмоции, когда вы выступали на сцене?

Евгений Щукин:
Когда танцуешь, немного волнуешься и пытаешься сделать максимум, что тебя просил тренер. Когда выигрываешь, радуешься и понимаешь, что останавливаться нельзя и нужно дальше работать. А когда проигрываешь, понимаешь, что сдаваться нельзя и надо дальше бороться и выигрывать.

«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха-10

Ты доволен выступлениями своих учеников?

Артем Мирончик:
Да, мы всегда довольны детьми, мы стараемся их поддерживать и направлять. Нужно указывать на ошибки и развивать детей, поэтому мы стараемся максимально в этом плане способствовать, работать с детьми и мы всегда требует больше. Мы говорим: «Молодец! Хорошо, но надо еще». От этого мы всегда побеждаем на турнирах и не только на республиканских, но и на международных. Наши пары выезжают, побеждают, завоевывают звания «чемпион мира». Все способствует то, что мы требовательные, особенно я.

Как выступали юные чемпионы мира в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь? Узнаете, посмотрев видеоматериал

«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха-13

# Спортивные бальные танцы # Анна Холодинская # Евгений Щукин # Артем Мирончик # Фотофакт

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