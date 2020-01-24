«Немного волнуешься и пытаешься сделать максимум». Дети-чемпионы мира по танцам – о секрете успеха
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы) – Евгений Щукин и тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам – Артем Мирончик.
Вы чемпионы мира по двоеборью. Что значит двоеборье в бальных танцах?
Евгений Щукин, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):
Это две танцевальных программы: латиноамериканская и европейская.
Какую больше любите?
Анна Холодинская, чемпион мира по спортивным бальным танцам (латиноамериканская и европейская программы):
Латиноамериканскую.
Артем Мирончик, тренер, мастер спорта по спортивным бальным танцам:
Я считаюсь тренером больше по европейской программе. Ирина – моя жена, по латиноамериканской программе. Я их все время спрашиваю: кого вы любите больше – маму или папу?
Женя, кто тебя привел в танцы?
Евгений Щукин:
Родители. Занимался брат. Когда мне было 4 года, я решил тоже попробовать, мне понравилось. На следующий год я начал заниматься бальными танцами и до сих пор занимаюсь.
Ты – чемпион мира. Сколько лет занимаешься?
Евгений Щукин:
Шестой год.
Аня, сколько ты занимаешься танцами и с чего все началось?
Анна Холодинская:
Я занимаюсь три года. Сначала занималась моя сестра, а потом мама меня отвела на пробы, я посмотрела и мне очень понравилось. Я попросила маму, чтобы она меня тоже записала на бальные танцы.
Какие у вас были эмоции, когда вы выступали на сцене?
Евгений Щукин:
Когда танцуешь, немного волнуешься и пытаешься сделать максимум, что тебя просил тренер. Когда выигрываешь, радуешься и понимаешь, что останавливаться нельзя и нужно дальше работать. А когда проигрываешь, понимаешь, что сдаваться нельзя и надо дальше бороться и выигрывать.
Ты доволен выступлениями своих учеников?
Артем Мирончик:
Да, мы всегда довольны детьми, мы стараемся их поддерживать и направлять. Нужно указывать на ошибки и развивать детей, поэтому мы стараемся максимально в этом плане способствовать, работать с детьми и мы всегда требует больше. Мы говорим: «Молодец! Хорошо, но надо еще». От этого мы всегда побеждаем на турнирах и не только на республиканских, но и на международных. Наши пары выезжают, побеждают, завоевывают звания «чемпион мира». Все способствует то, что мы требовательные, особенно я.
Как выступали юные чемпионы мира в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.