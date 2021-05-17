Они вдохнули этот дух, поэтому у них получилось сыграть. Минск принимает финалы турниров «Мяч над сеткой» и «Стремительный мяч»
Новости Беларуси. Минск принимает финалы сразу двух республиканских детско-юношеских турниров – «Мяч над сеткой» и «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности расскажет Юлия Силипицкая.
Пока для этих ребят гандбол – это прекрасная игра, где можно получить массу позитивных эмоций, но, возможно, среди них подрастают и будущие чемпионы. В 2021 году в финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения «Стремительный мяч» прошли 16 команд, представляющие все области и столицу страны.
Как у мальчиков, так и у девочек восемь дружин будут поделены на две группы. Две лучшие команды из квартетов выйдут в полуфинал, который состоится 20 мая, ну а 21-го во Дворце спорта определится чемпион, а также лучшие в своих амплуа. Их ожидают ценные подарки и награды от Президентского спортивного клуба.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:
Мое мнение: надо проводить именно на базе таких комплексов в Минске. Для чего? Для того, чтобы формировать резерв. А именно как раз таки «Стремительный мяч» – это соревнования для подготовки ближайшего резерва юношеской и молодежной сборных.
Параллельно финалу «Стремительный мяч» проходит финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». В противостоянии у девочек 2009 года рождения схлестнулись «Минск-1» и СДЮШОР «Лида». Хозяйки были сильней – 3:0.
Инна Реут, тренер СДЮШОР ВК «Минск»:
Дети пришли в такой громадный зал, в котором готовится национальная сборная. И они вдохнули дух вот этот, и поэтому у них, я думаю, получилось сегодня сыграть. Я довольна своей командой, довольна выступлением. Мы долго готовились, конечно, но впереди еще у нас много игр.
Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:
Волейбол рождается именно в большом зале, когда маленькие дети приезжают с небольших городов, видят потрясающий спортивный зал, настраиваются на победу, показывают прекрасную игру. Конечно же, их главная цель – победить.
Финал турнира «Мяч над сеткой» принимают сразу четыре города: Минск, Витебск, Жлобин и Гродно. Всего в главный старт прошли 80 команд со всей Беларуси. Это мальчики и девочки 2005-2012 годов рождения.