Они вдохнули этот дух, поэтому у них получилось сыграть. Минск принимает финалы турниров «Мяч над сеткой» и «Стремительный мяч»

Новости Беларуси. Минск принимает финалы сразу двух республиканских детско-юношеских турниров – «Мяч над сеткой» и «Стремительный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности расскажет Юлия Силипицкая.

Пока для этих ребят гандбол – это прекрасная игра, где можно получить массу позитивных эмоций, но, возможно, среди них подрастают и будущие чемпионы. В 2021 году в финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения «Стремительный мяч» прошли 16 команд, представляющие все области и столицу страны.

Как у мальчиков, так и у девочек восемь дружин будут поделены на две группы. Две лучшие команды из квартетов выйдут в полуфинал, который состоится 20 мая, ну а 21-го во Дворце спорта определится чемпион, а также лучшие в своих амплуа. Их ожидают ценные подарки и награды от Президентского спортивного клуба.