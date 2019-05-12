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Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто

12 мая 2019 17:24
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Новости Беларуси. 12 мая в столице состоялись международные соревнования «Гран-при Минска» по велосипедному спорту. По сути, это тестовые заезды ко II Европейским играм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-1

По той же трассе в июне развернется борьба за награды в групповой гонке на мультиспортивном форуме. Участники проедут 10 кругов по 15 километров. По каким улицам проляжет маршрут? Что организаторы предложат зрителям? Как будет организована съемка соревнований?

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-4

До старта самого грандиозного события этого лета – II Европейских игр – остается чуть больше месяца. Совсем скоро Минск станет столицей для 15 видов спорта. Каждый из них по-своему зрелищный. Но есть тот, который поистине стоит особняком от остальных – шоссейные велогонки. Они собирают не стадионы – они собирают улицы.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-7

Традиционно гонки проходят по дорогам с твёрдым покрытием или, проще говоря, асфальтом. Кстати говоря, подобные соревнования относятся к ряду любимых среди жителей Европы.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-10

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»
Велоспорт действительно популярен, будь то шоссейная гонка или гонка на треке. Об этом говорят яркие продажи билетов. Велоспорт входит в шестерку самых популярных. Для нас, организаторов, соревнования это отличная возможность на весь мир показать красоту Минска.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-13

В свою очередь зрелищности обещает добавить и съёмка соревнований с высоты птичьего полёта. Впервые в Минске подобная трансляция будет проходить с помощью камеры, закреплённой на вертолёте. Раньше организаторы прибегали к возможностям квадрокоптеров. Получалось красиво, но всё равно не то.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-16

А съёмка с вертолёта – это не только эффектная картинка для сотен тысяч телезрителей, но и возможность для горожан и гостей посмотреть, как эта картинка добывается. Кстати говоря, «железные птицы» будут задействованы и на церемониях закрытия и открытия II Европейских игр.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-19

Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB:
Минск очень красивый город, а с высоты вертолёта он ещё лучше. Остались очень хорошие впечатления от вашей столицы. Думаю, у нас без труда получится организовать трансляцию и со всех точек показать эти соревнования.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-22

Наталья Федорцова, корреспондент:
Действительно, Минск прекрасен с высоты птичьего полёта. Но красивыми пейзажами можно насладиться, просто гуляя по столице. Например, Коммунистическая улица – одно из мест, по которому проедут велогонщики. По одну сторону живописная Свислочь, по другую – неповторимая архитектура прошлого века.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-25

Показать всю красоту города по максимуму – одна из целей, которую преследовали организаторы, определяя маршрут гонки. Поэтому неудивительно, что спортсменам предстоит проехать по проспекту Независимости, улицам Энгельса, Интернациональной, Янки Купалы, Куйбышева и прочим, находящимся в центре столицы.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-28

Один круг – длинной 15 километров, а всего их будет 10. Соответственно, на время соревнований эти дороги будут перекрыты. Но организаторы заверили: уже продумана целая система движения общественного транспорта, которая поможет максимально сгладить все неудобства. Вместе с этим учтены и интересы спортсменов, однако здесь речь о комфорте не идёт.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-31

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Трасса делается для того, чтобы гонка была интересной. Чтобы на ней могли проявить себя разные типажи гонщиков: была возможность разным людям уйти в отрыв. Гонка должна быть интересной, а не комфортной.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-34

Вместе с тем, рельеф Минска вряд ли можно назвать безукоризненно равнинным – хватает и спусков, и возвышений. По крайней мере, во время гонки это уж очень сильно ощущается. Да и не стоит забывать – дороги приспособлены к городскому движению. И чтобы поверхность трассы была максимально ровной, рабочие не то что залатали все немногочисленные ямы, но и убрали так называемых «лежачих полицейских».

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-37

Самир Джабраилов, участник соревнований:
Качество дороги, на самом деле, очень хорошее. В прошлом году один участок дороги был чуть-чуть разбитый, но в этом году его очень хорошо подлатали, и было просто замечательно.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-40

И, конечно же, не забыли о тех, для кого в первую очередь организовывается этот большой спортивный праздник. Следить за ходом соревнований и поддерживать спортсменов на протяжении борьбы болельщики смогут по всему маршруту велосипедной гонки.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-43

А чтобы зрители не заскучали, на улицах города развернутся фанатские зоны. Самая большая из них – на Октябрьской площади, откуда стартуют и где финишируют спортсмены.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-46

Наталья Шавель, менеджер управления спортивными объектами фонда «Дирекции II Европейских игр»:
Очень много активностей для детей и для любителей велоспорта. Будет проходить гастрофестиваль. Также будет установлен экран, на котором будет осуществляться прямая трансляция гонки. И будет организована концертная программа с участием довольно известных людей.

Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто-49



Одним словом, уже чуть больше чем через месяц нас ждёт яркое и запоминающиеся событие. На протяжении трех дней более 200 спортсменов разыграют четыре комплекта медалей. Имена многих гонщиков пока под завесой тайны. Однако прочувствовать праздничную атмосферу можно было и на этих выходных. В столице стартовала Международная Минская велосипедная неделя.

# Европейские игры # Алексей Богданович # Маноло Ромеро # Наталья Цилинская # Наталья Шавель # Фотофакт

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