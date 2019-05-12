Они собирают не стадионы, а улицы. Как пройдёт маршрут велогонок, и почему для Минска это круто

Новости Беларуси. 12 мая в столице состоялись международные соревнования «Гран-при Минска» по велосипедному спорту. По сути, это тестовые заезды ко II Европейским играм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По той же трассе в июне развернется борьба за награды в групповой гонке на мультиспортивном форуме. Участники проедут 10 кругов по 15 километров. По каким улицам проляжет маршрут? Что организаторы предложат зрителям? Как будет организована съемка соревнований?

До старта самого грандиозного события этого лета – II Европейских игр – остается чуть больше месяца. Совсем скоро Минск станет столицей для 15 видов спорта. Каждый из них по-своему зрелищный. Но есть тот, который поистине стоит особняком от остальных – шоссейные велогонки. Они собирают не стадионы – они собирают улицы.

Традиционно гонки проходят по дорогам с твёрдым покрытием или, проще говоря, асфальтом. Кстати говоря, подобные соревнования относятся к ряду любимых среди жителей Европы.

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»

Велоспорт действительно популярен, будь то шоссейная гонка или гонка на треке. Об этом говорят яркие продажи билетов. Велоспорт входит в шестерку самых популярных. Для нас, организаторов, соревнования – это отличная возможность на весь мир показать красоту Минска.

В свою очередь зрелищности обещает добавить и съёмка соревнований с высоты птичьего полёта. Впервые в Минске подобная трансляция будет проходить с помощью камеры, закреплённой на вертолёте. Раньше организаторы прибегали к возможностям квадрокоптеров. Получалось красиво, но всё равно не то.

А съёмка с вертолёта – это не только эффектная картинка для сотен тысяч телезрителей, но и возможность для горожан и гостей посмотреть, как эта картинка добывается. Кстати говоря, «железные птицы» будут задействованы и на церемониях закрытия и открытия II Европейских игр.

Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB:

Минск очень красивый город, а с высоты вертолёта он ещё лучше. Остались очень хорошие впечатления от вашей столицы. Думаю, у нас без труда получится организовать трансляцию и со всех точек показать эти соревнования.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Действительно, Минск прекрасен с высоты птичьего полёта. Но красивыми пейзажами можно насладиться, просто гуляя по столице. Например, Коммунистическая улица – одно из мест, по которому проедут велогонщики. По одну сторону живописная Свислочь, по другую – неповторимая архитектура прошлого века.

Показать всю красоту города по максимуму – одна из целей, которую преследовали организаторы, определяя маршрут гонки. Поэтому неудивительно, что спортсменам предстоит проехать по проспекту Независимости, улицам Энгельса, Интернациональной, Янки Купалы, Куйбышева и прочим, находящимся в центре столицы.

Один круг – длинной 15 километров, а всего их будет 10. Соответственно, на время соревнований эти дороги будут перекрыты. Но организаторы заверили: уже продумана целая система движения общественного транспорта, которая поможет максимально сгладить все неудобства. Вместе с этим учтены и интересы спортсменов, однако здесь речь о комфорте не идёт.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Трасса делается для того, чтобы гонка была интересной. Чтобы на ней могли проявить себя разные типажи гонщиков: была возможность разным людям уйти в отрыв. Гонка должна быть интересной, а не комфортной.

Вместе с тем, рельеф Минска вряд ли можно назвать безукоризненно равнинным – хватает и спусков, и возвышений. По крайней мере, во время гонки это уж очень сильно ощущается. Да и не стоит забывать – дороги приспособлены к городскому движению. И чтобы поверхность трассы была максимально ровной, рабочие не то что залатали все немногочисленные ямы, но и убрали так называемых «лежачих полицейских».

Самир Джабраилов, участник соревнований:

Качество дороги, на самом деле, очень хорошее. В прошлом году один участок дороги был чуть-чуть разбитый, но в этом году его очень хорошо подлатали, и было просто замечательно.

И, конечно же, не забыли о тех, для кого в первую очередь организовывается этот большой спортивный праздник. Следить за ходом соревнований и поддерживать спортсменов на протяжении борьбы болельщики смогут по всему маршруту велосипедной гонки.

А чтобы зрители не заскучали, на улицах города развернутся фанатские зоны. Самая большая из них – на Октябрьской площади, откуда стартуют и где финишируют спортсмены.

Наталья Шавель, менеджер управления спортивными объектами фонда «Дирекции II Европейских игр»:

Очень много активностей для детей и для любителей велоспорта. Будет проходить гастрофестиваль. Также будет установлен экран, на котором будет осуществляться прямая трансляция гонки. И будет организована концертная программа с участием довольно известных людей.