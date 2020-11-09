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Почему отменили домашние матчи женской волейбольной «Минчанки»?

09 ноября 2020 20:01
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Новости Беларуси. Очередные матчи с участием женской волейбольной команды «Минчанка» отменены. Это касается домашних поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почему отменили домашние матчи женской волейбольной «Минчанки»?-1

Речь и про Еврокубок, и про открытый чемпионат России. 11 ноября наш чемпион в рамках 1\16 финала Кубка ЕКВ должен был сразиться с дружиной из Венгрии Fatum Nyíregyhaza. Однако из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки поединок не состоится.

Почему отменили домашние матчи женской волейбольной «Минчанки»?-4

Судьбу дуэли определит Европейская конфедерация волейбола. Решение пока не вынесено.

А в субботу, 14 ноября, в рамках российской суперлиги в Минск должна была пожаловать «Уралочка» из Екатеринбурга. Но решением Директората дуэль перенесена на более поздний срок. Когда именно – пока неизвестно.

# Волейбол # Фотофакт

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