Почему отменили домашние матчи женской волейбольной «Минчанки»?

Новости Беларуси. Очередные матчи с участием женской волейбольной команды «Минчанка» отменены. Это касается домашних поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь и про Еврокубок, и про открытый чемпионат России. 11 ноября наш чемпион в рамках 1\16 финала Кубка ЕКВ должен был сразиться с дружиной из Венгрии Fatum Nyíregyhaza. Однако из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки поединок не состоится.