Она вернулась: на первую гонку после родов Домрачева приехала с 3-месячной дочкой

Новости Беларуси. 6 января для поклонников биатлона обещает стать знаковым днем. Завтра состоится возвращение трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в большой спорт после декретного отпуска. Вместе с командой спортсменка прибыла в немецкий Оберхоф, где готовится принять участие в этапе Кубка мира. Дарья тренируется по индивидуальной программе. В Германии вместе с мамой находится и дочь Ксения. Пока родители будут сражаться за медали, за малышкой будет присматривать бабушка. Это просто невероятно, когда возвращаешься с тренировки и видишь улыбку дочери (читать подробности).

Накануне в Оберхофе состоялась официальная Дашина тренировка, первая в этом сезоне. Фото занятия появились на странице Международного союза биатлонистов, а также на страницах фан-клубов спортсменки.





«Она вернулась!» – так подписали это фото на странице IBU в Instagram.

Супруг Дарьи, Уле-Эйнар Бьорндален решение жены поддержал. Для того чтобы Дарья чувствовала себя комфортно во время подготовки к этапу, он отдал ей свой тренировочный трейлер. В доме на колесах помещается тренажерный зал, беговая дорожка, несколько спальных мест, кухня, ванная комната.



Уле-Эйнар Бьорндален:

Для меня важно, чтобы она вернулась на тот уровень, на котором была раньше. Не важно, потребуется на это месяц или год.





Источник фото: tv2.no

Комментируя свою физическую форму, Дарья Домрачева, впрочем, как и всегда, скромна. Говорит: выводы делать рано, «посмотрим, как расправлюсь с первыми соревнованиями».



Дарья Домрачева (телеканалу «Матч ТВ»):

Об этом (физической форме) сейчас говорить рано, посмотрим, когда я расправлюсь с первыми соревнованиями, тогда уже можно будет судить о форме. На тренировках ощущения достаточно нормальные. Но на соревнованиях посмотрим уже совсем скоро.