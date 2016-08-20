«Олимпийский выбор» женской байдарки-четверки: финансовая поддержка Мозырской СДЮШОР

Новости Беларуси. По традиции призеры сделали свой «Олимпийский выбор». Марина Литвинчук, Надежда Лепешко, Ольга Худенко и Маргарита Махнева решили поддержать Мозырскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ.

Проект поддерживает учебно-спортивные учреждения, в которых олимпийцы делали свои первые шаги к успехам. По итогам 15 дней в Рио уже 8 спорт-школ могут рассчитывать на премиальные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.