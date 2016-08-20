«Девули, родные, невероятной удачи!»: как Любовь Черкашина напутствует Станюту и Галкину

Новости Беларуси. Белорусские грации Мелитина Станюта и Екатерина Галкина успешно прошли квалификацию в личном многоборье, и уже в 21.25 мы увидим их выступления в финале.

Горячо поддерживает девушек и словом, и делом олимпийская медалистка и старший тренер национальной сборной по художественной гимнастике Любовь Черкашина.

Любовь Черкашина (запись в Instagram):

Ну как ими не восхищаться?!?! Девули, родные наши, невероятной удачи!!!! Финал будет Ваш!!! Любим) Ценим) Гордимся)!!!!!!