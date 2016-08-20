«Девули, родные, невероятной удачи!»: как Любовь Черкашина напутствует Станюту и Галкину

Новости Беларуси. Белорусские грации Мелитина Станюта и Екатерина Галкина успешно прошли квалификацию в личном многоборье, и уже в 21.25 мы увидим их выступления в финале.
Горячо поддерживает девушек и словом, и делом олимпийская медалистка и старший тренер национальной сборной по художественной гимнастике Любовь Черкашина.
Любовь Черкашина (запись в Instagram):
Ну как ими не восхищаться?!?! Девули, родные наши, невероятной удачи!!!! Финал будет Ваш!!! Любим) Ценим) Гордимся)!!!!!!
Напомним, в квалификации по итогам четырех упражнений (мяч, обруч, булавы, лента) Станюта набрала 72,575 балла, заняв 4-е место. Впереди россиянки Маргарита Мамун (74,383) и Яна Кудрявцева (73,998), а также украинская гимнастка Анна Ризатдинова (73,932).
Екатерина Галкина получила 70,132 балла и оказалась на 9-й позиции из 10-ти.
Так что в финале у Мелитины есть реальные шансы на пьедестал. Что касается Екатерины, то за нее тоже болеем, но за наиболее высокое место в финале.
Любовь Черкашина (запись в Instagram):
Любимые наши @melitinastaniouta и @galkina_katia , желаем вам терпения и удачи! Огромная гордость видеть вас на олимпийском помосте и наслаждаться вашими выступлениями!
И что бы ни было и как бы ни было, мы всегда с вами! Мы одна семья!
Мы всегда будем вас поддерживать и переживать за вас! Вы для нас (и не только для нас) самые лучшие! Сделано много работы и она вам обязательно поможет! С Богом, красавицы!