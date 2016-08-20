Стать олимпийским чемпионом в 58 лет: триумф британца Ника Скелтона и лошади Биг Стар

Новости Великобритании. Участие 58-летнего Ника Скелтона на Олимпиаде в Рио британские издания назвали подвигом. Всадник закончил профессиональную карьеру 16 лет назад из-за перелома шеи. Несколько операций, долгий курс восстановления...

На то, что он сможет сесть верхом на лошадь, не говоря уже об участии в соревнованиях, никто не рассчитывал.

Гарантий не давали врачи, сомневались родные Ника. И только Биг Стар, наверное, предчувствовал, что вместе они еще покорят олимпийский пьедестал.

И накануне Ник Скелтон на лошади по кличке Биг Стар завоевал золотую медаль в личном первенстве на соревнованиях по конному спорту в Рио.