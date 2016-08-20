Стать олимпийским чемпионом в 58 лет: триумф британца Ника Скелтона и лошади Биг Стар

Новости Великобритании. Участие 58-летнего Ника Скелтона на Олимпиаде в Рио британские издания назвали подвигом. Всадник закончил профессиональную карьеру 16 лет назад из-за перелома шеи. Несколько операций, долгий курс восстановления...
Новости Великобритании. Участие 58-летнего Ника Скелтона на Олимпиаде в Рио британские издания назвали подвигом. Всадник закончил профессиональную карьеру 16 лет назад из-за перелома шеи. Несколько операций, долгий курс восстановления...
На то, что он сможет сесть верхом на лошадь, не говоря уже об участии в соревнованиях, никто не рассчитывал.
Гарантий не давали врачи, сомневались родные Ника. И только Биг Стар, наверное, предчувствовал, что вместе они еще покорят олимпийский пьедестал.
И накануне Ник Скелтон на лошади по кличке Биг Стар завоевал золотую медаль в личном первенстве на соревнованиях по конному спорту в Рио.
На церемонии награждения всадник не мог скрыть слез.
Судя по комментариям в социальных сетях, за тем, как Ник Скелтон и Биг Страр сражались за титул олимпийских чемпионов, следила вся Великобритания. Слова восхищения и восторга продолжают поступать в адрес британца и его боевого друга. «Это невероятно. Слезы счастья и гордости. Вы такие молодцы!», – пишут интернет-пользователи.
На своей странице в Twitter трогательную запись оставил Дэн Скелтон, внук олимпийского чемпиона.
Дэн Скелтон, внук олимпийского чемпиона:
Я могу быть предвзятым, но думаю, что герой выглядит так!
Триумфальное возвращение Ника Скелтона состоялось на Играх в Лондоне. Тогда, четыре года назад, он завоевал медаль высшей пробы в командном конкуре.
К слову, он мог бы выиграть медаль Олимпиады еще 36 лет назад. В 1980-м Ник входил в сборную Великобритании, но не попал на Олимпиаду в Москве из-за бойкота. В том году он выиграл серебро на так называемых альтернативных Олимпийских играх, организованных в Роттердаме.