«Олимпийский выбор». В гродненской школе «Фаворит» рассказали, на что потратят 10 тысяч от Домрачевой

Новости Беларуси. Дарья Домрачева сделала свой «олимпийский выбор» в пользу Новогрудской спортивной школы профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После серебряной победы в гонке с массовым стартом в Пхенчхане спортсменка по традиции определила, куда она направит материальную помощь от Президентского спортивного клуба. На выбор повлиял ролик начинающих спортсменов из Новогрудка. Его посмотрела и Галина Буро.

На этом ролике спортивно-биатлонный комплекс «Селец» под Новогрудком. Участники – воспитанники местной спортшколы. Когда Национальный олимпийский комитет запустил акцию «Разам з камандай», здесь решили снять свое видео с трогательными словами поддержки белорусским биатлонистам.

Героиню этого ролика зовут Каролина Жебрик. Она только что вернулась с соревнований в Москве с командной бронзой. Девушка подает большие надежды в биатлоне.

Каролина Жебрик, учащаяся Гродненской межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Фаворит»:

Даша является моим кумиром и останется им навсегда. Была очень напряженная гонка, особенно последний рубеж был решающий. Когда я узнала, что Даша взяла серебро, мы все начали радоваться.

Антон Ладыко, учащийся Гродненской межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Фаворит»:

Я очень сильно горжусь нашими белорусскими биатлонистами. Этот ролик мы сняли для того, чтобы настроить наших биатлонистов на победу. И вот, наверное, у нас это получилось.

Просто и искренне. Ролик преодолел 7500 километров до олимпийской деревни в Пхенчхане, где и вдохновил Дарью Домрачеву. Поэтому именно с ними – со спортивной школой профсоюзов Новогрудка – серебряная медалистка поделилась частичкой своей победы. Президентский спортивный клуб в рамках акции «Олимпийский выбор» направит туда 10 тысяч рублей.

Галина Буро, СТВ:

Биатлон – один из самых затратных видов спорта. Например, такая винтовка стоит очень дорого. В основном школе их дарят спонсоры. А без стрельбы не воспитаешь профессионалов.

А значит, деньги не лишние. На радостях здесь уже представляют, на что потратить приятный бонус.

Максим Малаховский, директор Гродненского областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:

Данные денежные средства будут направлены школой на приобретение лыжного инвентаря – это лыжи, палки, крепления, ботинки. Если тренировочным инвентарем школа обеспечена достаточно хорошо, то с профессиональным соревновательным дела обстоят не так успешно. Благодаря профессиональному инвентарю спортсмену зачастую удается выиграть те доли секунды, которые приводят его на пьедестал почета.