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Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»

28 июня 2019 18:21
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Новости Беларуси. 28 июня во Дворце спорта царствовала женская борьба. Схваток с участием белорусок было три, и все с возможными медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Чирик оспаривала бронзу и проиграла. Зато блестящий подарок преподнесла Ирина Курочкина – она стала чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов. Свою схватку она провела более чем уверенно и победила с колоссальным отрывом – 10:0. Новоиспеченная чемпионка II Европейских игр сразу после схватки ответила на несколько вопросов.

Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»-1

Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Конечно, настраивалась, потому что это, во-первых, финал. Во-вторых, я хотела выиграть, поэтому я старалась сделать все, чтобы все получилось хорошо.

Для меня все схватки были сложными, потому что я настраивалась. Может, соперница могла перегореть. Она неплохая, я не могла недооценить, что она может что-то сделать, и я ждала, я была начеку. Пыталась бороться до последней секунды.

Для меня важно, что это проходило дома. Я смогла реализоваться.

Сначала все на эмоциях, адреналин, а потом какой-то чуть-чуть спад. Ты уже выполнил цель, к которой шел, и опустошение чуть-чуть.

Здесь все супер. Организация мне очень нравится, мне нравится поддержка. Все супер.

# Европейские игры # Ирина Курочкина # Фотофакт

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