Олимпийские итоги 27 июля. Невероятные перестановки в теннисе и самая маленькая страна с золотом

Первая в истории медаль у Туркменистана, швейцарки доминируют в маунтинбайке, а Бермудские острова стали самой маленькой страной с олимпийским золотом, а теннисистки из топ-3 зачехлили ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробнее о том, чем еще запомнились Игры в Токио 27 июля.

Что-то невероятное происходит в женском одиночном разряде в теннисе: три сильнейшие ракетки мира уже вылетели. 27 июля поражение потерпела представительница страны-хозяйки Игр – Наоми Осака. Она идет второй в мировом рейтинге, является любимицей местной публики и зажигала Олимпийский огонь. В 1/8 хозяйка кортов проиграла теннисистке из Чехии Маркете Вондрушовой, которая располагается в пятом десятке табеля о рангах. Таким образом, главные претенденты зачехлили ракетки непривычно рано.

Зато до медалей удалось добраться Полине Гуреевой, заработавшей первую олимпийскую награду для Туркменистана в истории Игр. Она выиграла серебро в тяжелой атлетике в категории до 59 килограммов. Золото заработала представительница Тайваня. Бронза ушла тяжелоатлетке из Японии.

Прервать серию без медалей удалось и представительнице Бермудских островов, триатлонистке Флоре Даффи. Золотая награда стала для страны второй за все время участия в Играх. Предыдущий раз на пьедестале спортсмены были в далеком 1976 году. Тогда бронзой отметился боксер Кларенс Хилл. Нынешняя победа сделала Бермудские острова страной с наименьшей численностью населения, которая когда-либо завоевывала олимпийское золото.