В Минске завершился международный турнир по плаванию

Новости Беларуси. В столичном бассейне «Янтарь» завершился международный турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной. Соревнования собрали около 400 юных спортсменов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эти старты традиционные. В них принимали участие юные пловцы от 11 до 14 лет. За награды боролись 18 команд из всех областей Беларуси, а также российских регионов. Участники разыграли 30 комплектов медалей. Для юных спортсменов участие в турнире – это возможность заявить о себе и быть замеченными наставниками юношеских команд Беларуси. Отрадно, что за три дня было установлено пять рекордов турнира.