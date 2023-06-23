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В Минске завершился международный турнир по плаванию

23 июня 2023 20:58
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Новости Беларуси. В столичном бассейне «Янтарь» завершился международный турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной. Соревнования собрали около 400 юных спортсменов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился международный турнир по плаванию-1

Эти старты традиционные. В них принимали участие юные пловцы от 11 до 14 лет. За награды боролись 18 команд из всех областей Беларуси, а также российских регионов. Участники разыграли 30 комплектов медалей. Для юных спортсменов участие в турнире – это возможность заявить о себе и быть замеченными наставниками юношеских команд Беларуси. Отрадно, что за три дня было установлено пять рекордов турнира.

В Минске завершился международный турнир по плаванию-4

Евгения Жукова, главный судья соревнований:
У нас установлено пять рекордов турнира, которые стояли очень много лет. Два рекорда у нас установил Всеволод Сороковик из городского центра олимпийского резерва Минска, один – Рима Шакун, она представляет гомельскую областную школу, и представитель города Пятигорска Дамир Гильядинов. Хочется верить, что мы составим большую конкуренцию, что эти дети продолжат заниматься и покажут высокие результаты в дальнейшем.

Турнир проходил под патронажем Президентского спортивного клуба, который традиционно поддерживает юные дарования.

# Плавание # Фотофакт

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