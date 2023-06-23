Стартовал 13-й тур футбольный чемпионат Беларуси

Новости Беларуси. После двухнедельного перерыва возобновляется футбольный чемпионат Беларуси. Сегодня, 23 июня, в игровой программе 13-го тура запланирован единственный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. После двухнедельного перерыва возобновляется футбольный чемпионат Беларуси. Сегодня, 23 июня, в игровой программе 13-го тура запланирован единственный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимало на своем поле столичный «Энергетик-БГУ». По завершении матча счет ничейный – 1:1.
Полное расписание тура – на экране. Брестское «Динамо» этот тур пропускает.