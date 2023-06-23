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Стартовал 13-й тур футбольный чемпионат Беларуси

23 июня 2023 21:10
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Новости Беларуси. После двухнедельного перерыва возобновляется футбольный чемпионат Беларуси. Сегодня, 23 июня, в игровой программе 13-го тура запланирован единственный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал 13-й тур футбольный чемпионат Беларуси-1

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимало на своем поле столичный «Энергетик-БГУ». По завершении матча счет ничейный – 1:1.

Стартовал 13-й тур футбольный чемпионат Беларуси-4

Полное расписание тура – на экране. Брестское «Динамо» этот тур пропускает.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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