Деньги от продажи билетов на спортивный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» в «Раубичах» пойдут на благотворительность

Новости Беларуси. Деньги, вырученные от продажи билетов на спортивный фестиваль «Гонка легенд – звезды биатлона за мир» пойдут на благотворительность. Организаторы мероприятия направят заработанные средства на строительство детского хосписа в Минской области.

О своем участии в соревнованиях, которые стартуют 12 сентября в «Раубичах», уже заявили более двух десятков спортсменов, каждый из которых по праву носит звание «легенда мирового биатлона».

Кстати, один из организаторов фестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница большого хрустального глобуса, Герой Беларуси и просто красивая девушка Дарья Домрачева. Ей в рамках праздника вручат приз «Лучшая Спортсменка 2014 года» от Европейского союза спортивных журналистов. Последние будут активно освещать гонку легенд для аудитории старого света прямо из спорткомплекса «Раубичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Альберс, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:

Предполагается, что будут участвовать 20 спортсменов. Это 10 мужчин и 10 женщин, которые уже подтвердили свое участие. В основном все они олимпийские и многократные олимпийские чемпионы: Михаил Грайс, Рико Гросс, Свен Фишер, Симон Хаусвальд. Очень звездный состав. Все собранные деньги от продажи билетов пойдут на благотворительность, на строительство детского хосписа.