Мода нового поколения. Молодёжь выбирает спорт!

Для того, чтобы не заниматься спортом сегодня нужно искать причины. Потому что возможностей получить новое полезное для здоровья увлекательное хобби - сотни. А мест для этого - тысячи. А точнее - 243 стадиона, 259 бассейнов, 46 спортивных манежей, 27 катков и около 7 тысяч спортивных залов. Среди 26 тыс. спортивных объектов в стране сформировалась «звёздная» команда: легендарный стадион «Динамо», величественный Ледовый Дворец, «Чижовка-Арена» - хоккейные центры грандиозных масштабов. В прошлом году к ним присоединился космический, впечатляющий стадион «Борисов-Арена».

Особое внимание в стране уделяют физическому воспитанию детей и молодёжи. Действует огромное количество всевозможных спортивных клубов и кружков.