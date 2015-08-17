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Мода нового поколения. Молодёжь выбирает спорт!

17 августа 2015 09:21
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Для того, чтобы не заниматься спортом сегодня нужно искать причины. Потому что возможностей получить новое полезное для здоровья увлекательное хобби - сотни. А мест для этого - тысячи. А точнее - 243 стадиона, 259 бассейнов, 46 спортивных манежей, 27 катков и около 7 тысяч спортивных залов. Среди 26 тыс. спортивных объектов в стране сформировалась «звёздная» команда: легендарный стадион «Динамо», величественный Ледовый Дворец, «Чижовка-Арена» - хоккейные центры грандиозных масштабов. В прошлом году к ним присоединился космический, впечатляющий стадион «Борисов-Арена».

Особое внимание в стране уделяют физическому воспитанию детей и молодёжи. Действует огромное количество всевозможных спортивных клубов и кружков.

 

# Фотофакт # Отдых # Молодежь Беларуси # Антон # Андрей # Дмитрий Аладьев

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