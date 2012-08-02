Олимпиала-2012. Мама Марины Шкерманковой: незнакомые люди из соседних деревень звонили, поздравляли и говорили, что очень рады за землячку

Новости Олимпиады. Первая олимпийская медаль в копилке белорусской сборной. В соревнованиях по тяжелой атлетике в категории до 69 кг белоруска Марина Шкерманкова завоевала бронзу. За спортсменку держала кулаки вся Беларусь. Но сильнее всего болели на ее родине - в Глубоком. Откуда начинался путь к пьедесталу и кому посвятила награду спортсменка, знают в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансляцию из Лондона в Глубоком смотрели всей улицей - вместе с семьей Шкерманковых соседи и друзья.

Светлана и Иван Шкерманковы, родители:

Кричали, плакали, прыгали. Плакали от радости. Праздновали. Сразу приехал сюда весь цех коллег. Соседи пришли. И самое приятное было, что незнакомые люди из соседних деревень звонили. Говорили, что они наши земляки и что очень рады, поздравляли.

256 баллов в сумме - явная претензия на медаль. Столько же набрали румынка и вторая представительница Беларуси Дина Сазоновец. Места распределили по собственному весу спортсменок.

Свою награду Марина посвятила родителям. Но они выходов дочери на олимпийский помост не видели - волнение зашкаливало.

Светлана Шкерманкова, мама:

Я слышу, что они кричат. Значит, вес взят. Хорошо. Я бежала на нее глянуть хоть глазком, пока она выходила в зал.

Светлана Анатольевна поначалу была против тяжелой атлетики. Мол, не женское это дело. Смирилась, когда коллекция медалей стала расти в геометрической прогрессии.

Светлана Шкерманкова, мама:

Вот медали в Швеции, она стала чемпионкой в 9-м году, эти две с Чемпионата Европы на Кипре.

На глубокский стадион спортсменка пришла в 13 лет. Здесь начала тренироваться и добиваться первых успехов в атлетике. Тогда еще в легкой. В тяжелую Марину переманили в Витебском олимпийском училище, где она занималась метанием молота.

Сергей Котович, тренер-преподаватель по легкой атлетике:

Она черт в юбке. Потому что родители хотели мальчика. Марина была всегда первой, хотела выиграть любые соревнования, была заводилой. В общем, огонь!

Владимир Волик, замдиректора по спортивной работе Витебского училища Олимпийского резерва:

Кто-то на Марину не ставил, конечно, потому что там были сильные противники. Но мы знали, что она медаль завоюет.

Тяжелоатлеты третью Олимпиаду подряд приносят Беларуси первую медаль. Будем надеяться, не последнюю. Впереди соревнования штангистов-мужчин.