Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары

Вылет фаворитов, очередные дисквалификации и как с помощью смекалки завоевать бронзовую медаль.
Чем еще запомнился восьмой день Олимпиады – в материале программы «СТВ-Спорт».
Вылет фаворитов, очередные дисквалификации и как с помощью смекалки завоевать бронзовую медаль.
Чем еще запомнился восьмой день Олимпиады – в материале программы «СТВ-Спорт».
Первая ракетка мира и главный фаворит чемпионата теннисист Новак Джокович в полуфинале одиночного разряда проиграл спортсмену из Германии Александру Звереву. Это поражение лишило серба возможности собрать свой «Золотой шлем»: победы на 4 мэйджорах и Олимпиаде в один сезон. Таким образом, в финальном противостоянии немец встретится с атлетом Кареном Хачановым, который стал первым русским теннисистом, попавшим в финал Игр с 2000 года.
Теннисный микст тоже преподносит сюрпризы. В финале соревнований между собой сойдутся две российские пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в борьбе за золото встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.
Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована после победы в полуфинале эстафеты 4 по 400 метров. Причина – неправильная передача эстафетной палочки. Кроме американских атлетов, дисквалифицированы были спортсмены Доминиканской Республики.
Австралийской гребчихе Джессике Фокс пришлось применить смекалку, чтобы починить поврежденную лодку. Член ее команды нанес на сломанный нос карбоновую смесь, а для фиксации использовал средство контрацепции. Необычное решение помогло Фокс завоевать бронзовую медаль.