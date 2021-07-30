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Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары

30 июля 2021 21:14
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Вылет фаворитов, очередные дисквалификации и как с помощью смекалки завоевать бронзовую медаль.

Чем еще запомнился восьмой день Олимпиады – в материале программы «СТВ-Спорт».

Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары-1

Первая ракетка мира и главный фаворит чемпионата теннисист Новак Джокович в полуфинале одиночного разряда проиграл спортсмену из Германии Александру Звереву. Это поражение лишило серба возможности собрать свой «Золотой шлем»: победы на 4 мэйджорах и Олимпиаде в один сезон. Таким образом, в финальном противостоянии немец встретится с атлетом Кареном Хачановым, который стал первым русским теннисистом, попавшим в финал Игр с 2000 года.

Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары-4

Теннисный микст тоже преподносит сюрпризы. В финале соревнований между собой сойдутся две российские пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в борьбе за золото встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары-7

Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована после победы в полуфинале эстафеты 4 по 400 метров. Причина – неправильная передача эстафетной палочки. Кроме американских атлетов, дисквалифицированы были спортсмены Доминиканской Республики.

Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары-10

Австралийской гребчихе Джессике Фокс пришлось применить смекалку, чтобы починить поврежденную лодку. Член ее команды нанес на сломанный нос карбоновую смесь, а для фиксации использовал средство контрацепции. Необычное решение помогло Фокс завоевать бронзовую медаль.

# Олимпиада 2020 # Новак Джокович # Александр Зверев # Джессика Фокс # Елена Веснина # Аслан Карацев # Анастасия Павлюченкова # Андрей Рублев # Фотофакт

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