Олимпиада в Токио. В финале теннисного микста сыграют две российские пары

Вылет фаворитов, очередные дисквалификации и как с помощью смекалки завоевать бронзовую медаль. Чем еще запомнился восьмой день Олимпиады – в материале программы «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира и главный фаворит чемпионата теннисист Новак Джокович в полуфинале одиночного разряда проиграл спортсмену из Германии Александру Звереву. Это поражение лишило серба возможности собрать свой «Золотой шлем»: победы на 4 мэйджорах и Олимпиаде в один сезон. Таким образом, в финальном противостоянии немец встретится с атлетом Кареном Хачановым, который стал первым русским теннисистом, попавшим в финал Игр с 2000 года.

Теннисный микст тоже преподносит сюрпризы. В финале соревнований между собой сойдутся две российские пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в борьбе за золото встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована после победы в полуфинале эстафеты 4 по 400 метров. Причина – неправильная передача эстафетной палочки. Кроме американских атлетов, дисквалифицированы были спортсмены Доминиканской Республики.