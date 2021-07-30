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Китай укрепил преимущество в общем зачёте. После восьмого дня Олимпиады у сборной 19 золотых медалей

30 июля 2021 21:11
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В восьмой олимпийский день был разыгран 21 комплект медалей. По итогам очередного соревновательного дня сборная Китая укрепила свое преимущество в общем зачете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Китай укрепил преимущество в общем зачёте. После восьмого дня Олимпиады у сборной 19 золотых медалей-1

У спортсменов из Поднебесной 19 золотых медалей. Далее располагаются хозяева Игр – они 17 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Тройку лучших дружин замыкают американцы. В целом уже представители 70 стран поднимались на олимпийский подиум.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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