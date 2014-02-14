Олимпиада-2014 в Сочи. У Беларуси еще 2 медали: биатлонистка Дарья Домрачева стала двукратной олимпийской чемпионкой, Надежда Скардино - бронзовый призер!

Новости Олимпиады. У Беларуси 2 медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх-2014! Дарья Домрачева приносит Беларуси вторую золотую медаль. Несмотря на один промах на втором огневом рубеже, Дарья показала лучшее время гонки - 43 минуты 19,6 секунд. К слову, ни разу за историю Олимпиад победительница гонки на 15 км не стреляла «чисто».

Дарья Домрачева, биатлонистка (комментарий российскому телеканалу):

Олимпийское золото – есть олимпийское золото. Как удается? Не знаю, на трассе было очень тяжело. Если брать и погодные условия, легко гонки здесь не даются никому. Мокрый снег, мягкая трасса. Невероятно тяжело угадать со смазкой. Спасибо нашим сервисменам за работу. Тяжелые трассы мне нравятся больше чем легкие.

Надежда Скардино поднялась на третью ступень пьедестала. Девушка уступила подруге по команде 1 минуту 38,2 секунды. Для Надежды индивидуальная гонка - коронная дисциплина: спортсменка является одним из самых стабильных стрелков в мировом биатлоне. Именно благодаря идеальной работе на всех четырех огневых рубежах она смогла завоевать бронзовую медаль. Это самое весомое достижение в карьере 28-летней биатлонистки.

Серебряная медаль у швейцарской биатлонистки Селины Гаспарин (0+0+0+0).

Людмила Калинчик (0+1+0+1) финишировала 25-ой, Надежда Писарева (0+3+0+0).

В Сочи сейчас находится собственный корреспондент СТВ.

Ольга Макей, СТВ (из олимпийского Сочи):

Что творится сейчас возле спорткомплекса «Лаура», не предать словами! Гонка закончилась буквально час назад, огромные толпы болельщиков покидают биатлонный стадион. Отовсюду доносятся поздравления в адрес нашей страны. Сразу две ступени пьедестала заняли белоруски. Уже олимпийская чемпионка Дарья Домрачева принесла нашей стране очередное золото, Надежда Скардино - бронзу.

Мне кажется, сегодня за Беларусь болела большая часть зрителей, хотя бы судя по тому, как кричали любители спорта, когда, к примеру, Домрачева пробегала мимо трибун или подходила к огневым рубежам. Мне довелось наблюдать соревнования прямо возле трассы. Рядом было много фанатов спорта из разных стран. Все, особенно россияне, кричали «Даша, давай!», когда она пролетала пулей мимо зрителей. Это был настоящий спортивный спектакль со своей завязкой. Без сомнения, всех интересовало, как начнет гонку уже олимпийская чемпионка. Стартовала она под 13 номером и, похоже, развеяла все сомнения вокруг этого числа. Кульминацией стала стрельба на первой лёжке - отстрелялась чисто и заняла первую позицию. На следующем рубеже допускает одну ошибку (это ко времени добавило штрафную минуту), третий рубеж - без промахав, на четвертом рубеже - чисто. На финиш Домрачева пришла уже двукратной олимпийской чемпионкой.

Надежде Скардино не было равных в стрельбе. Сейчас она является самой меткой биатлонисткой планеты.

Такого еще не было никогда. Это лучшие Зимние олимпийские игры в истории суверенной Беларуси. Да и две медали в один день - тоже впервые. Я думаю, это лучший подарок в День Св. Валентина для влюбленных в спорт и для всей страны!

Посмотрим финиш белорусских медалисток (видео)!

Напомним, свое первое золото белоруска Дарья Домрачева завоевала 12 февраля. Стартовав с 9 позиции, провела великолепную гонку, допустив лишь один промах на последнем рубеже. Однако он уже ничего не решал. Преимущество, которым спортсменка обладала на тот момент, позволило Дарье прийти на финиш в гордом одиночестве, захватив с трибун белорусский флаг! Лучшее время гонки – 29 минут 30,7 секунд.

После этой победной гонки Дарья Домрачева в интервью «КП в Беларуси» заявила: «Одного золота мне мало - буду готовиться дальше». И выполнила свой план на «ура»!

Биатлон представляет собой комбинацию лыжных гонок и пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Входит в программу Олимпийских игр с 1960 года. Сегодня в программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета. Индивидуальная гонка – классический вид биатлонной гонки на 20 км для мужчин и на 15 км для женщин с четырьмя огневыми рубежами. Биатлонисты стартуют с интервалом 30 секунд или 1 минута. Первая и третья стрельба – «лёжа», вторая и четвёртая – «стоя». Каждый биатлонист сам выбирает себе стрелковый коридор на стрельбище. За каждый промах к времени, за которое биатлонист проходит дистанцию, прибавляется штрафная минута. Подробнее читайте здесь.

