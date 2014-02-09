Олимпиада 2014 в Сочи 9 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (горные лыжи и биатлон)

Сайт ctv.by вел прямую трансляцию мероприятия в твиттере СТВ. Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться со стенограммой.

Доброе утро. В Олимпийском Сочи уже идут соревнования. Несколько минут назад начались соревнования у горнолыжников.

В скоростном спуске у мужчин дистанцию преодолели 3 спортсмена. Наш Юрий Данилочкин опробует трассу 36-м.

Первый сход. До финиша не добрался француз Йохан Кларэ. Промежуточный лидер - австриец Матиас Майер. А на трассе 13-й спортсмен.

Лидирует австриец. Мог обойти Майера итальянец Иннерхофер. Он выиграл 0,44 секунды в середине трассы. Но уступил 0.06 на финише.

30 спортсменов уже финишировали. Тройка лидеров такова: 1. Майер (AUT) 2. Иннерхофер (ITA) 3. Янсруд (NOR)

Данилочкин на трассе!

Не сложилось выступление белоруса. Юрий проиграл лидеру 4.35 секунды. Пока на 31-м месте Данилочкин.

Последний участник на трассе. Румын с труднопроизносимой фамилией Ачириоае).

Завершены сореванования. Тройка осталась неизменной. Белорус Юрий Данилочкин также остался на своей 31-ой позиции.

Всего в скоростном спуске принимали участие 50 спортсменов. Двое из них не финишировали, один был дисквалифицирован.

Через час начнется лыжная гонка. В скиатлоне на 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем примут участие три белоруса.

Михаил Семенов выступит под 31-м номером. Наш самый опытный лыжник Сергей Долидович (для него это уже 6-ая Олимпиада) под 42-м.

С 53-м номером на бипе побежит Александр Лазуткин. Болеем за белорусов!

Стартовала гонка на 30 км. В гонке участвуют три белоруса.

Отметились спортсмены на 1.7 километре. Лучши из белорусов - Сергей Долидович. Он на 48-м месте. Отстает от лидера на 13 секунд.

Напомню, сейчас лыжники бегут классическим стилем.

Отметка 3.75 км. Долидович 25-й. Отстает от лидера Сундбю на 6 секунд.

Семенов 33-й, Лазуткин пока далеко. Он на 56-м месте.

Чуть не упал Долидович. Все обошлось.

Потерял несколько позиций Долидович. Семенов и наш ветеран делят 30-ую строчку. Отстают от лидера на 10 секунд.

Четверть дистанции позади. Семенов и Долидович идут плечом к плечу. 28-е и 29-е места соответственно. Лазуткин 53-й.

Семен и Долидович держатся в лидирующей группе.

В вираж вошли лыжники. Скорость 60 км/ч. Круто!

11.25 преодолели спортсмены. Семенов 25-й. Проигрывает лидеру Сундбю из Норвегии 22 секунды.

Долидович на несколько позиций ниже и уступает первому лыжнику 26 сеукнд. Лазуткин по-прежнему 53. Отставние уже почти 2 минуты.

Тройка лидеров на отметке 12.9 км: 1. Сундбю(NOR) 2. Легков (RUS) 3. Вылегжанин (RUS). Белорусы начинают отставать.

Семенов проигрывает лидеру 32 секунды, Долидович 35, Лазуткин 2 минуты 11 секунд

Смена амуниции. Впереди 15 км свободным стилем.

На пит-стопе одним из самых быстрых был Долидович. Сменил лыжи и палки с 9-м временем.

Лучший из белорусов по итогам 15 км Семенов. Поигрывает лидеру 49 секунд.

Лазуткин проигрывает уже почти 3 минуты. Он 52-ой

18 километров преодолели спортсмены. Семенов 29-ый. Сократил отставние. Теперь 40 секунд отрыв.

А вот Долидович отстает. Минуту и 16 секунд пригрывает австрийцу Дюрру.

Осталось пробежать 10 км. Семенов поднялся на 21-е место. Правда, отставание осталось почти таки же: 39 секунд.

А Долидович скатывается вглубь пелетона. Он 34-й и полторы минуты проигрыша.

Вот и Лазуткин отметился на 20-ти километрах. 55-ый Саша. Отстает почти на 4 минуты. Всего в гонке 68 лыжников.

23 километра позади. В лидеры вышел швейцарец Дарио Колонья. Семенов 21-й. Проигрывает 46 секунд.

В лидирующей группе 17 лыжников, которые разместились в 7-ми секундах.

5 километров до финиша! В группе фаворитов появляются разрывы. Семенов 22-й. Проигрывает уже минуту и 11 секунд.

Долидович 33-й.

2 километра до финиша!!! Двукратный олимпийский чемпион Петер Нуртуг выбрался на третье место. Всю гонку провел во втором десятке.

Семенов 22-ой. Сократил отставание на три секунды

Развяка близка! Чемпионство разыграют 4 лыжника. Другие отстали.

Швейцарец Колонья рвется к золоту!!!

Колонья - олимпийский чемпион!!!

Швед Хёльнер проиграл 0.4 секунды. Норвежец Сундбю с бронзовой наградой.

Семенова и немца Тайхмана рассудит фотофиниш. На кону 23-е место.

И Долидович узнает свое место с помощью фотофиниша. Спорить будет с американцем Хоффманом за 34-ую строчку.

Абсолютно идентичное время показали Семенов и Тайхман. 23-е место у обоих.

Сергей Долидович в итоге выше Хоффмана. Белорус 34-й.

Только что пришел на финиш Лазуткин. Александр 55-й.

На этом онлайн-трансляция мужского скиатлона завершена. Следите вместе с нами за женским спринтом в биатлоне. Начало в 17-30.



10 минут до старта первой женской гонки на Олимпиаде в Сочи! Сегодня спринт на 7,5 километров. В старт-листе 4 белоруски.

Первой из наших на дистанцию отправится Надежда Скардино. У нее 17-й стартовый номер

Главная медальная надежда Беларуси - Дарья Домрачева - 22-ая.

Людмила Калинчик 45-ая, Анастасия Дуборезова с 65-м номером на бипе.

Биатлонистка из Словакии Яна Герекова открывает женский спринт!

Скардино отправилась на дистанцию. Удачи, Надя.

А вот и Тура Бергер. Лидер зачета Кубка мира

Дарья Домрачева на дистанции!!!

Олимпийская чемпионка Ванкувера в спринте - Анастасия Кузьмина - отправилась на трассу.

20 спортсменок отметелись на первом огневом рубеже. Немка Захербахер-Штэле первая. Скоро на лежке появится Даша.

Первая пуля пришлась в габарит. С одним промахом Даша.

После огневого рубежа Домрачева 10-ая. Скардино на 5-ой строчке! Чисто отстреляла Надя.

10 спортсменок уже отправились к финишу. Лидирует Захербахер-Штеле. 1 промах на стойке у немки все же был.

Тем временем на дистанцию отправляется Людмила Калинчик.

Скардино и вторую стрельбу на "ноль"!!! Умничка, Надежда.

С огневого рубежа Скардино ушла 3-ей!!!

Даша на стойке!

ЧИСТО!!!!!! Теперь отработать ногами!!!

14 секунд Домрачева уступает француженке Анаи Бескон.

На отметке 5.4 км Даша проигрывает 10 секунд!!! Впереди два километра. Француженку должна "съесть" Домрачева!

Финиш Скардино! На четвертой строчке Надя. Результат промежуточный, но все равно молодец Надя)

Ждем на финише Дарью.

На предпоследней отметке уступала лидеру всего 4 секунды!!!

Стартует последняя белоруска. Анастасия Дуборезова на дистанции.

Всего 1.9 секунды Дарья уступает Захербахер-Штеле. Пока вторая Домрачева.

А Кузьмина, судя по-всему, выиграет спринт и в Сочи. После двух огневых рубежей она опережала ближайюшую соперницу на 32 секунды.

У Калинчик один промах на лежке и 33-е место.

Калинчик с промахом на стойке. Промежуточная 20-ая позиция после двух огневых рубежей.

Кузьмина первая. Наша Даша на третьей строчке.

Не будет у нас медали. Полька Новаковска-Земняк потеснила Домрачеву.

Дуборезова после первой стрельбы на 10-ой строчке. Отстреляла чисто.

Итальянка Карин Оберхофер пришла со вторым временем! Ни одного промаха и проигрыш лидеру 28 секунд.

Домрачева уже только 6-ая.

Калинчик финишировала. Пока 24-ая.

Дуборезова на втором огневом рубеже.

Один штрафной круг у Анастасии. Очень жаль.

Очередное движение в верхах. Ольга Вилухина взобралась на вторую строчку.

Любопытный момент, на пьедестале сейчас биатлонистки, отстрелявшие чисто.

Пьедестал у нас будет славянский! На третьей позиции украинка Вита Семеренко!!!

Все белоруски отметились на финише. Анастасия Дуборезова замкнула третий десяток.

На дистанции осталось 15 биатлонисток. Но уже смело можно утверждать, что все белоруски будут участвовать в преследовании.

Можно начинать подводить итоги. Олимпийская чемпионка - биатлонистка из Словакии российского происхождения Анастасия Кузьмина! Серебро у россиянки Ольги Вилухиной. Бронза будет на груди украинки Виты Семеренко!

Все белоруски уместились с 9-го по 37-е места. Лучшая - Дарья Домрачева 9-ая. Допустила один промах на лежке. Надежда Скардино, отстреляв по нолям, финишировала с 17-м результатом. На 34-ой строчке Анастасия Дуборезова. В пассиве промах на стойке. Людмила Калинчик, промахнувшись по разу на стойке и лежке, пересекла финишный створ 37-ой.

На этом наша трансляция завершена. Следите за Олимпиадой в Сочи вместе с СТВ!

На Олимпиаде в Сочи в воскресенье прошла женская спринтерская гонка по биатлону. На ее старт вышли и четыре белоруски, в том числе одна из лучших стреляющих лыжниц планеты Дарья Домрачева.

Седьмой раз в истории Олимпиад состоялся женский спринт. В четырех из шести стартов спортсменки одерживали победу с одним промахом, а обладателей «золота» и «серебра» разделяли менее трех секунд. Гонка в Сочи стала исключением из правил. Свой отпечаток наложила сложная трасса – даже хозяйка Игр Екатерина Шумилова не удержалась на ногах. А укрытый от ветров стрелковый стадион обязывал каждую из 84 участниц показывать максимальную точность.

Дарья Домрачева на «лежке» заработала один штрафной круг. Лимит ошибок был исчерпан. Однако, зная о бойцовских качествах 22-го номера, болельщики верили в лучшее. Второй огневой рубеж Дарья прошла чисто и стала сокращать отставание от Анаис Бескон, лидера на тот момент. Как белоруска ни старалась, на финише все же уступила француженке 1,9 секунды.

Удержаться на второй строчке нашей приме не удалось. Соперницы стали отодвигать Домрачеву все ниже и ниже. И первой это сделала Анастасия Кузмина из Словакии. Она отстреляла «по нулям» и, показав отличную скорость, заявила о своих притязаниях на «золото». Позже коррективы в протокол внесли биатлонистки, которых не причисляли к фаворитам.

Тройка призеров определилась после финиша Виты Семеренко – украинка добыла «бронзу», составив компанию россиянке Ольге Вилухиной и Анастасии Кузминой. Словачка стала двукратной олимпийской чемпионкой – медальным дублем в спринте, с серебряным отливом, может похвастать лишь немка Уши Дизл.

Домрачева заняла 9 место. На гонку преследования 11 февраля отправится через 31,8 секунды после лидера. С 17-й позиции стартует в пасьюте Надежда Скардино, с 34-й – Анастасия Дуборезова, с 37-й – Людмила Калинчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Остальных белорусов, выступавших в воскресенье, к фаворитам отнести было никак нельзя.

Лишь отчаянные оптимисты надеялись на чудо в мужском скиатлоне. В этой дисциплине спортсмены преодолевали по 15 километров классическим и свободным стилями. Многие специалисты прочили победу грозе лыжных гонок – норвежцу Петтеру Нортугу. Но он разочаровал, став 17-м. Выиграл же швейцарец Дарио Колонья. Лучшим из наших стал Михаил Семенов, занявший 23 место. Сергей Долидович – 34-й, Александр Лазуткин – 55-й.

Еще более призрачные шансы у белорусов были в скоростном спуске. Впрочем, с главной задачей – добраться до финиша – Юрий Данилочкин справился на ура. И итоговое 31 место разочарованием язык не поворачивается назвать. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал австриец Маттиас Майер. Кстати, вся призовая тройка уместилась в 0,1 секунды.