Олимпиада-2014 в Сочи. Фигуристы завоевали первое золото для России

Новости Олимпиады. Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Сочи. Золото в командных соревнованиях пришло к сборной России еще до выступления Юлии Липницкой, но она все равно выиграла произвольную программу. Дело в том, что в произвольной программе у женщин во время своего выступления представительница Канады Кэйтлин Осмонд упала, чем лишила себя даже теоретических шансов на первое место, а всю свою сборную – на победу в командном турнире.

Таким образом, олимпийскими чемпионами стали: Евгений Плющенко (мужское одиночное катание), Юлия Липницкая (женское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Конечно, эта медаль дорога и эти четыре года до Олимпиады были очень сложными. Теперь нужно настроиться на индивидуальные соревнования и показать хорошее катание, а уже потом ехать в тур, заниматься шоу.

К слову, вчера Юлия Липницкая заняла первое место в короткой программе. Выступление 15-летней россиянки покорило не только болельщиков, но и тренеров по фигурному катанию во всем мире. До этого Евгений Плющенко одержал победу в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на коньках. Произвольную программу выиграла и спортивная пара Ксения Столбова и Федор Климов.

Командный турнир фигуристов включен в программу соревнований сочинской Олимпиады впервые. Командные соревнования в фигурном катании на коньках – состязания лучших национальных команд. Представители одиночного катания и парного катания представляют короткую и произвольную программы; в танцах на льду – выполняют короткий и произвольный танец. В каждой команде могут быть по одной спортивной и танцевальной паре, по одному мужчине и женщине в одиночном катании. Подробнее читайте здесь.

Напомним, Беларусь пока остается без медалей. Несколько часов назад в Сочи завершилась женская спринтерская гонка. По ее итогам наша надежда Дарья Домрачева оказалась на девятом месте. Сегодня утром не блеснули результатом и белорусские мужчины-лыжники. Смотрите видео.