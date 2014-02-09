Олимпиада-2014 в Сочи: как в Минске 9 февраля переживали за белорусских биатлонисток

Новости Беларуси. Как говориться, болеем за наших. Буквально полчаса назад выступили белорусские биатлонистки. Болельщики связывали особые надежды с этой дисциплиной. Ведь наша стреляющая лыжница Дарья Домрачева относится к числу лучших в мире. Первая олимпийская гонка – спринт на 7,5 километров – лишь отчасти подтвердила оптимистичные предстартовые прогнозы. Допустив промах в положении лежа, стойку Домрачева отстреляла чисто. Несмотря на хорошую скорость, Даша оказалась вне тройки призеров. Борьба была непростой.

9 февраля в Минске поддерживали наших биатлонисток. Но Даше не повезло – лишь 9 место. Наша Надежда Скардино – 17-я. Анастасия Дуборезова и Людмила Калинчик – в четвертой десятке.

Болельщики:

Я очень надеюсь на то, что в дальнейшем они займут достойные позиции, достойные места. И что наша команда победит. Успеха им, удачи. Будем болеть за них.

Уровень подготовки отражается в результатах, которые они показывали до Олимпиады. Они достаточно высокие. Вселяли надежды.

Девятое место в мире для нашей страны. Конечно, хочется лучше, но, в принципе, это тоже не так уж и плохо. Тем более я думаю, что Дарья еще покажет свой класс, покажет свой характер в следующих гонках обязательно. Поэтому только удачи, только вперед, только побед. Вся наша энергия, все наши лучики света мы посылаем именно нашим спортсменам. Пускай им сопутствует удача. Главное, им справиться с собой. А все остальное у них получится.

А самые оптимистичные и практичные фанаты голосовали за всех наших рублем – в букмекерских конторах

Кассир в букмекерской конторе:

Сейчас активно принимаются ставки на все олимпийские события. Но сегодня, конечно, на биатлон. Как говорится, болеем за наших.

Из Минска своих товарищей поддерживали коллеги. Так, передать свою энергию нашим девушкам-биатлонисткам старалась Наталья Цилинская, велогонщица, бронзовый призер афинской Олимпиады.

За белорусских биатлонистов болеем и 10 февраля: наши мужчины участвуют в гонке преследования. Кроме того, в понедельник следим за выступлениями наших горнолыжницы и шорт-трекера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Стась, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск», участник зимних Олимпийских игр-2010:

За всех белорусов во всех видах спорта буду переживать, болеть, надеюсь, что все выступят успешно. И во фристайле, и в биатлоне абсолютно реальные шансы взять какие-то высокие награды.

Мелитина Станюта, гимнастка, участница летних Олимпийских игр-2012:

В принципе, за всю сборную держим кулачки. Олимпиада – самый непредсказуемый старт у спортсменов, так что вдруг зажжется яркая звезда, которая никто не ожидал. А почему бы и нет? Почему бы она не зажглась у нас, в Беларуси.