Наталья Цилинская: Олимпиада – это праздник, это другой мир. И наша сборная там – уже удовольствие

Восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2004 по велоспорту на треке Наталья Цилинская в студии программы «Неделя».

Евгений Горин:

Вы наблюдали за спринтерской гонкой биатлонисток на Олимпиаде в Сочи. В частности, за Дашей Домрачевой. Наверное. Мне так кажется. Как считаете, была ли у нее возможность отыграть вот эти потерянные секунды? Что Вы вообще скажете о скорости Даши?

Наталья Цилинская:

Вы знаете, мне трудно судить о скорости Даши. Вообще, биатлон – это такая гонка непредсказуемая. Можно быть на голову сильнее в скорости, но в стрельбе провалиться. Или наоборот: стрелять лучше всех, но проиграть в скорости. Тем он и прекрасен, биатлон.

Понимаете, я думаю, Даша сделала все, что могла на этой гонке. Но не получилось попасть в призы. Но, слава Богу, это не последняя гонка. Пускай она будет худшей.

Евгений Горин:

Вы удовольствие получили от увиденного? Либо все-таки где-то есть разочарование?

Наталья Цилинская:

Всегда, когда наши мажут, я всегда это очень болезненно воспринимаю. Поэтому пускай они стреляют лучше в следующих гонках. Вот, чего я хочу им сейчас сказать.

Удовольствие получила. Потому что наши на Олимпиаде. Олимпиада – это праздник, это космос, это другой мир. И наша сборная там – это уже удовольствие.

Евгений Горин:

Кстати, говоря о космосе, своеобразных «космических» технологиях. Ведь было время, и, по-моему, даже Вы обращались к Президенту, говорили, что у нас не хватает баз для тренировки спортсменов. То есть иногда приходится ехать туда, чтобы тренироваться. Но, насколько я понимаю, прошло все-таки время, база появилась, много баз по другим видам спорта тоже появились. И сейчас у наших спортсменов есть возможность тренироваться здесь. Как считаете, как скоро у нас может появиться молодая смена Гришина, Домрачевой? То есть те ребята, которые будут занимать призовые места. Которые тренируются здесь, у нас в стране и занимают призовые места.

Наталья Цилинская:

К сожалению, спорт – это не конвейер. Невозможно, выпустив одного, тут же подготовить второго. Это живые люди. И когда нет баз, вывозить всех, всю молодежь очень трудно, чтобы их там подтаскивать, учить чему-то. И где-то это закономерно, что у нас может быть дырка какая-то. Но я уверена, что у нас есть школы, и поэтому пройдет, пускай пройдет, конечно, очень короткое время, и у нас появятся новые Цилинские, Гришины, Домрачевы. Хотя пускай наши действующие еще долго выступают и нас радуют. Они могут.

Евгений Горин:

В 2013 году мы принимали чемпионат мира по велоспорту. В этом году, в мае, у нас уже пройдет чемпионат мира по хоккею. Если так поразмышлять на эту тему: можем ли мы вообще претендовать на звание спортивной державы? И, вообще, какие еще направления, есть потенциал развить, чтобы в последствие провести, может, какое-то соревнование мирового уровня, мирового класса?

Наталья Цилинская:

Потенциал есть всегда и везде. Другое дело – очень сложно создать школу, чтобы именно растить достойных спортсменов. Конечно, хочется проводить соревнования высокого уровня в тех видах спорта, где наши все-таки высоте. Да, у нас чемпионат мира – мы немного провалились на нем. Но я думаю, что держава у нас действительно спортивная. Доказательство этому: у нас есть медали чемпионатов мира, Олимпийских игр, и не в одном виде.

Нам нужно развиваться просто и не бояться трудностей в проведении чемпионатов или каких-то других крупных соревнований. Это не должно нас пугать, потому что нам, спортсменам, домашние стены помогают. Это точно. Хотя мне, конечно, трудно об этом говорить – я дома не гонялась. Но все говорят об этом. И я знаю, как болеет публика за своих всегда. Поэтому нам это будет только помогать. Нам нужно стремиться к проведению все новых и новых чемпионатов.

Евгений Горин:

За кого Вы болеете на этой Олимпиаде в Сочи?

Наталья Цилинская:

Не могу выделить кого-то, потому что это наша сборная, наша гордость. На Олимпиаду попадают лучшие из лучших. Вереница тех, кто не попал, такая еще скамейка запасных осталась. Те, кто плакали, когда они просто не попали. Поэтому я не могу за кого-то не болеть. Есть, конечно, люди, с которыми я дружу. К ним, наверное, особое будет отношение. Но болею в целом за всю нашу сборную. Пускай она нас удивит на этой Олимпиаде.

Евгений Горин:

А если так прикинуть, где у нас могут быть медали, вероятность большая? На Ваш взгляд.

Наталья Цилинская:

Традиционно, конечно, биатлон (у нас школа), фристайл (у нас школа сильная). Я же говорю: пускай они нас удивят. Ведь это будет полной неожиданностью, если мы выстрелим еще в каком-нибудь виде. Приятной неожиданностью.

Евгений Горин:

Есть еще такой момент в современном спорте, очень важный, – судейские ошибки и скандалы. Фактически ни одно мероприятие без них сейчас не обходится. И на Олимпиаде с российским спортсменом, лыжником, случилась такая ситуация: он фактически шел на третье место, но из-за того, что норвежец наступил ему на лыжу, он занял четвертое. Нарушение регламента. Судьи это как бы проигнорировали. Вроде, собираются опротестовать. Как считаете, как может сложиться на этой Олимпиаде ситуация с судейством?

Наталья Цилинская:

К сожалению, если бы не было этого фактора, то было бы, наверное, все совершенно по-другому. Но человеческий фактор всегда присутствует. Где-то кто-то может чего-то не увидеть, где-то может кто-то против кого-то выступить, я имею в виду судейский эшелон. К сожалению, это есть. И, как правило, с судьями не спорят в момент. Но есть более высшая инстанция, куда, к счастью, можно подать протест, которая может разобраться.

К сожалению, наверное, будут еще инциденты с судейством. Но хотелось бы, чтобы они не коснулись нашей сборной. Чтобы не ставили нам палки в колеса. Будем за это болеть.

Евгений Горин:

А такое понятие, как психология в спорте. Бывает, что из-за неправильного настроя спортсмен упускает награду?

Наталья Цилинская:

Да, бывает. Однозначно, бывает. И тут даже дело не твоем опыте, я имею в виду Олимпиаду. Потому что я уже вам говорила, что Олимпиада – это космос. Там другой мир. Туда приезжаешь: тебя вырезали ножницами и вставили в совершенно другое пространство, измерение. Потому что там обстановка другая. Вы представляете: там лучшие из лучших. И воздух накален просто, он звенит. Туда приехали все, вот эта масса народу приехала стать олимпийскими чемпионами. Туда за другой целью не приезжают. И за всех за них болеют их близкие, их родные. А мысль материальна. Энергетика, вот этот сгусток энергии представляете какой? Это нужно уметь отрешиться от всего, забыть, что это Олимпиада, и делать то, что ты умеешь. А наши умеют. Они делают это каждый день и делают хорошо. Просто пускай забудут, что они на Олимпиаде, просто пускай делают так хорошо, как они этот умеют.