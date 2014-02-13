Олимпиада-2014 в Сочи. 13 февраля разыгрывают 6 комплектов наград. Беларусь поборется за медаль в биатлоне

Новости Олимпиады. 13 февраля - 6-ой день соревнований, олимпийцы разыграют 6 комплектов медалей. В состязаниях по биатлону - в индивидуальной гонке на 20 километров - нашу страну будет представлять 4 спортсмена. В том числе серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Сергей Новиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр-2010 по биатлону:

Сама трасса-то готова была идеально. Даже мы заранее приехали - 28 числа. Стояли солнечные дни, но подмораживало ночью. И весь день трасса, как стол, идеальная была и широкая - и все хорошо. Но сейчас потеплело, в момент соревнования, вот и на гонке преследования на первом кругу я упал, потому что на повороте, получается, разбивается лед и, даже если переступаешь, бывает, что падаешь.