Олимпиада-2014 в Сочи. Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков приносят второе золото России

Новости Олимпиады. Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали чемпионами в парном катании. Татьяна и Максим по итогам произвольной и короткой программ набрали 236,86 балла. Серебро – у российской пары Ксения Столбова и Федор Климов (218,68). Немцы Алена Савченко и Робин Шолковы – обладатели бронзовой медали (215,78).

Максим Траньков, российский фигурист (в интервью РИА Новости):

В принципе, мы не жадные, если наши молодые коллеги будут так же кататься, прогрессировать, то мы не возражаем уступить им дорогу. Мы уже добились чего хотели, отдохнем какое-то время, какое именно — это будет зависеть от нашего здоровья. Но к следующей Олимпиаде мы планируем вернуться, в командном турнире мы точно хотим выступить.

Татьяна Волосожар, фигуристка (в интервью gazeta.ru):

Мы очень эмоциональные ребята, но перед выходом на лед сильно нервничали. Мы проделали огромную работу, чтобы выиграть эту медаль. Наш труд вознагражден.

Илья Авербух, призер Олимпийских игр (в интервью sportliga.com):

Бесспорно, это триумф и возвращение российского фигурного катания на те позиции, которые у нас были раньше. Очень приятно, что ребята не дрогнули. Конечно, все ожидали этой медали от Татьяны Волосожар и Максима Транькова, которые блестяще проводили два последних сезона. В итоге наши ребята победили с хорошим отрывом от конкурентов. Самое главное, что они справились с нервами и колоссальным давлением. Я очень рад, что эта пара оправдала надежды, которые на нее возлагались. Большое им спасибо!

Журналисты иностранных СМИ уже назвали победу российских фигуристов «настоящей феерией». И неудивительно. Волосожар-Траньков стали первой спортивной парой почти за 80 лет, которая завоевала золотую медаль домашней Олимпиады.

The Wall Street Journal (ежедневная американская деловая газета):

Шоу российских фигуристов доказывает, что страна после неудачи в Ванкувере уверенно возвращает лидирующие позиции в парном катании – дисциплине, в которой русские были сильнейшими последние пятьдесят лет.

El Pais (испанская ежедневная общественно- политическая газета ):

Союз Максим и Таня – по-настоящему золотой. В руках сильного и грациозного Максима Татьяна – словно перышко.

И если «золото» от пары Волосожар-Траньков ждала вся Россия. То серебряная медаль Ксении Столбовой и Федора Климова, стала, скорее, приятной неожиданностью, как для болельщиков, так и для самих фигуристов.

Федор Климов, фигурист (в интервью Би-би-си):

Очень неожиданно, мы даже на бронзу не надеялись, а тут еще и серебро.

Ксения Столбова, фигуристка (в интервью Би-би-си):

Мы прочувствовали олимпийский лед, всю эту энергетику, атмосферу, поддержку зала. После этого мы уже спокойнее выходили и на короткую, и на произвольную программу.

Первое золото России на этой Олимпиаде также завоевали фигуристы. Олимпийскими чемпионами стали: Евгений Плющенко (мужское одиночное катание), Юлия Липницкая (женское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду).

В программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами. Подробнее смотрите здесь.

К слову, фигурное катание пользуется наибольшей популярностью у телезрителей Олимпийских игр во всем мире, особенно у американцев. Недавно газета Washington Post и телеканал ABC провели опрос среди телезрителей на предмет того, каким видам спорта они отдают предпочтение на зимней Олимпиаде в Сочи. 72% респондентов проголосовали за фигурное катание. Второе место занимает горнолыжный спорт (68%), а третье – хоккей, за него отдали голоса 65% опрошенных.

Напомним, вчера вечером был открыт счет белорусским медалям на Олимпийских играх в Сочи. Наша биатлонистка Дарья Домрачева стала олимпийской чемпионкой, блестяще победив в гонке преследования. И давайте еще раз насладимся золотым финишем Дарьи Домрачевой. А также тем, как восприняли ее победу трибуны. Смотрите видео.