Олимпиада-2014 в Сочи, мужской хоккейный турнир: Швеция – Чехия – 4:2, Латвия – Швейцария – 0:1

Новости России. На Олимпийских играх в Сочи становится все более жарко – стартовал мужской турнир по хоккею. Четыре команды открыли одно из самых ожидаемых сражений на Олимпиаде. На ледовой арене «Шайба» встретились сборные Латвии и Швейцарии, а на льду «Большого» сошлись чехи и шведы.

Если к матчу в «Шайбе» внимания было не так много, то по-настоящему встречей открытия на Олимпиаде можно назвать поединок между сборными Чехии и Швеции. Стоит отметить, что старт получился ярким, а значит будем надеяться, что и весь хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет на «ура».

Что же касается матча, то серьезная борьба началась в этой встрече буквально со стартовым свистком. Однако к пятой минуте второго периода казалось, что интрига умерла. Сборная Швеции вела 4:0. Но на экваторе встречи Чехии понадобилось две минуты, чтобы сократить отставание в счете и прибрать к своим рукам инициативу в этом матче.

Но как ни старались обе команды продолжить радовать болельщиков забитыми шайбами, больше их в матче не было. Швеция выиграла – 4:2.

А вот второй поединок этого игрового дня получился совсем другим. Сборная Швейцарии забила за 8 секунд до конца матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 февраля хоккейный турнир в Сочи предлагает яркую программу. На лед выйдут и прошлые олимпийские чемпионы, а также хозяева Олимпиады. Самое интересное еще впереди.