Олимпиада-2012. Золотую медаль российский атлет переплавит в цепочку для жены

Новости Олимпиады. Российский спортсмен Иван Ухов завоевал золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских Играх в Лондоне. Обойтись без происшествий Иван, видимо, просто не может. За спортсменом уже закрепилась характерная репутация, поэтому на каждом крупном турнире от него ждут чего-нибудь необычного. На Олимпиаде в британской столице Ухов выступил в чужой майке.

Во время перерыва после первой попытки спортсмен, как и положено, переоделся. После выступлений соперников, когда настала очередь Ивана, он обнаружил, что майки, которую он бросил на сумку, нет. Поиски не увенчались успехом.

Иван Ухов, российский атлет:

На сумку положил – и все, пропала куда-то. Соперники говорят, что не брали!

Олимпийцу пришлось надеть самую обычную майку без каких-либо надписей, после чего на нее булавкой прикрепили номер спортсмена. Позже свою майку Ивану Ухову отдал уже выбывший на тот момент из турнира Андрей Сильнов. Последние попытки Ухов выполнял в майке олимпийского чемпиона Пекина.

Зарубежная пресса восхищена российским прыгуном. «Анекдотичный случай превратил вполне обыкновенную историю завоевания золотой медали в запоминающуюся. Этот случай позволит нам запомнить Ухова», пишет британская пресса. «В Лондоне Иван Ухов совершил прекрасный прыжок под открытым небом», – констатирует Irish Times.

Журналисты Bleacher Report называют настоящим хитом историю с майкой Ухова.

Bleacher Report:

Прыжок Ивана Ухова на 2,38 метра – это не самое экстраординарное, что с ним произошло в день соревнований. Многим запомнилось вовсе не то, как он прыгал, а то, во что он был одет. Прыжок на такую высоту – это не то событие, которое должно удивлять. Совсем другое дело чужая майка, в которой выступил Ваня! В ней он хладнокровно взял победную высоту.

На протяжении всей спортивной карьеры Ухова преследуют странные истории. К примеру, в 2007 г. перед чемпионатом мира спортсмен неожиданно получил травму и был вынужден остаться дома. На Олимпиаду в Пекин он не попал, в итоге разругался с тренером, после чего его бросила девушка – Ирина Гордеева, также занимающаяся прыжками. Самый запоминающийся случай с Иваном Уховым произошел в 2008 году. После всех переживаний, в том числе из-за девушки и тренера, он решил напиться виски перед выступлением на соревнованиях в Лозанне. В итоге он сначала не мог снять с себя тренировочные штаны, затем начал неуклюже разминаться, а при попытке прыгнуть зрители получили «мастер-класс» по нецензурной лексике от Ивана Ухова.

Корреспондент Sport Illustrated поражён несколько победой Ухова, сколько его шевелюрой.

Sport Illustrated:

Ухов забрал золото, при этом вновь сильнейшие прыгуны провалили Олимпиаду. Одним из фаворитов, к примеру, был 28-летний американец Джесси Уильямс. Правда, если говорить откровенно, Ухова все же нельзя было отнести совсем уж к «темным лошадкам». В июле он показал лучший результат сезона на чемпионате России. А больше всего этот спортсмен знаменит прыжком, который он так и не смог совершить. Все знают эту его комичную попытку взять планку на соревнованиях в Лозанне, состоявшихся в 2008 году. Тогда он шлепнулся на циновку в откровенном оцепенении, а IAAF вынесла ему серьезное предупреждение. Однако после этого он взялся за ум.

Некоторые корреспонденты зарубежных СМИ поражены излишним, на их взгляд, спокойствием российского спортсмена после завоевания олимпийского золто.

Иван Ухов, российский атлет:

Я очень рад этому золоту, я очень долго к нему шел. Ехал в Лондон лидером мирового сезона, очень уверенным в себе. Во время соревнований ни о чем не думал – просто прыгал и прыгал. Все было нормально. Даже моросящий дождик, который начался во время соревнований, меня особо не волновал. Я знал, какие условия будут в Лондоне, готовился к дождю весь год. Мой тренер Сергей Клюгин в 2000 год стал олимпийским чемпионом в сильный дождь. Почему я такой спокойный? Еще не осознал до конца, что выиграл Олимпийские игры. А вот мои родные, с которыми уже успел созвониться – в восторге. Жена, бабушка, родители…

Спортсмен признался, что ему вовсе не нужна олимпийская медаль и публично пообещал, что переплавит олимпийское золото в цепочку для жены.

Иван Ухов, российский атлет:

Если честно, золотая олимпийская медаль мне совсем не нужна. Я супруге золотую цепочку обещал, сейчас приедем, переплавим. Я не люблю украшения. Спорт – это далеко не все, что происходит в моей жизни. Главное, чтобы в семье все было хорошо. Работа вторична.

Российский атлет отмечает, что не является спортивным фанатом, а своё пребывание в лёгкой атлетике называет работой и не более того.

Иван Ухов, российский атлет:

Я не фанат спорта на самом деле и не болельщик. Легкую атлетику еще смотрю иногда, а так, чтобы специально включать телевизор, когда там спорт показывают, или на стадион ехать... Нет, это не для меня. Самому прыгать не надоело. Разве это может надоесть! К тому же я всего-то еще только восемь лет прыгаю. Еще бы столько дай Бог попрыгать. Двукратным олимпийским чемпионом хотелось бы стать. У нас в прыжках еще никто не становился двукратным. Никогда в мире такого не было.

Справка ctv.by

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