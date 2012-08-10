Олимпиада-2012. Усэйн Болт установил мировой рекорд по количеству олимпийских наград в спринте

Новости Олимпиады. Усэйн Болт, легкоатлет из Ямайки, стал пятикратным олимпийским чемпионом, победив на Играх в Лондоне в беге на 200 м. В финале он показал лучший результат – 19,32 сек, однако, вопреки ожиданиям, ни мирового, ни олимпийского рекорда не состоялось. Напомним, на Олимпийских Играх в Лондоне Усейн Болт завоевал золото и в беге на дистанции на 100 метров.

Болт стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Играх подряд.

Спортсмен отметил, что результаты, показанные им на Олимпиаде-2012, помогли стать ему мировой легендой.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я сделал то, что хотел. Это было трудное время, но на Игры я ехал с одной целью - победить. Думаю, теперь я стал легендой, нахожусь примерно в той же категории, что и Майкл Джексон. Мне больше ничего не нужно доказывать. Я уже показал, что я - лучший. А сейчас буду просто наслаждаться жизнью.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге не согласился с утверждением Усэйна Болта о том, что он стал легендой после победы на 200-метровке.



Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета:

Карьеру Болта нужно оценить, когда он закончит со спортом. Болт – икона, но ему нужно доказать свое величие более чем на двух Олимпиадах.

Выступление ямайских спортсменов на Олимпиаде в британской столице по праву можно назвать рекордными: сразу три ямайца во главе с Болтом заняли олимпийский пьедестал в беге на 200 метров. Серебро завоевал Йохан Блэйк (19,44), бронзовая медаль у Уоррена Уэйра (19,84). Лучший спринтер мира несказанно рад успеху национальной команды.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Здорово видеть своих соотечественников в тройке призеров. Особенно я рад за Уоррена Вейра. Он еще молод, и это его первый большой старт. Приехать на первые Олимпийские игры и завоевать бронзу – это потрясающе. Хочу сказать спасибо этим парням, конкуренция с которыми позволила показать лучший результат. Знаю, что вся Ямайка сейчас сходит с ума.

Тренер сборной России по спринту на Играх-1996, 2000 и личный наставник олимпийской чемпионки Ирины Приваловой отмечает, что победы Болта будут способствовать пропаганде лёгкой атлетики во всём мире.

Владимир Паращук, тренер сборной России по спринту на Играх-1996, 2000:

Болт заслуженно получил эти олимпийские медали. Его победы много значат не только для самого спортсмена, но и для всей мировой лёгкой атлетики. Вспомните финал на стометровке, когда болельщики сидели даже в проходах, чтобы увидеть своего кумира. Мне кажется, лёгкую атлетику никогда не смотрели с таким интересом до появления Болта. Его победы – большой толчок для развития и пропаганды лёгкой атлетики во всём мире.

Тренер отмечает, что головокружительные победы ямайского спортсмена не смогут спровоцировать возникновение у него звёздной болезни.

Владимир Паращук, тренер сборной России по спринту на Играх-1996, 2000:

Десятки людей постоянно бегают за ним в надежде получить автограф или фотографию, и ведь он никому не отказал, никому не нагрубил. Любой другой спортсмен на месте Болта уже бы сломался, а он продолжает побеждать и доказывать, что он лучший. Это очень тяжело, в первую очередь, психологически. Он постоянно растрачивает свою энергию на ненужные спортсмену вещи. Он не лукавил, когда говорил, что хочет стать легендой. По-моему, он уже легенда. И его феномен не столько в физических данных, а в умении быть звездой и спортсменом одновременно. Я не представляю, как он это совмещает. Такие, как Бол, рождаются один раз в сто лет.

Болт действительно уникален, отмечают британские СМИ, он успевает прийти на обед к королеве, пообщаться с президентом, сняться в рекламе и по-прежнему побеждать.

Несколько слов о рекламе с участием Болта. Система платёжных операций Visa, официальный спонсор Олимпийских игр, отреагировала на победу Усэйна Болта в забеге на 100 метров. Уже через несколько часов после окончания финального забега на телевидении появился новый ролик рекламной кампании Flow faster («Двигаться быстрее»). В рекламе используются кадры финального забега и круга почёта Болта. Завершается ролик тем, что голос за кадром произносит: «Поздравляем, Усэйн, с тем, что двигаешься быстрее».

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Для меня это великий момент, то, зачем я сюда приехал. На протяжении долгих лет у меня было много сомнений. Было непросто, но это того стоит. Я пожертвовал многим для себя и семьи, но сейчас я испытываю непередаваемые чувства.

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами Эдвин Мозес считает Болта лучшим спринтером в истории.

Эдвин Мозес, американский легкоатлет:

В случае с Болтом стоит говорить о биомеханике его бега, ведь шаги у него длиннее по причине высокого роста. И если он бежит в свою силу и набирает скорость, то остановить его невозможно, поскольку он пользуется тем самым преимуществом дополнительной рычажной силы, которое дают ему его ноги.

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Украины и член Международного Олимпийского комитета (МОК) Валерий Борзов уверен, что его чемпионский титул станет последней победой белокожих бегунов на Олимпийских Играх.

Валерий Борзов, двукратный олимпийский чемпион, вице-президент НОК Украины, член МОК:

Есть серьезные основания утверждать, что я буду последним белым бегуном, выигравшим две медали на спринтерских дистанциях на Олимпиаде. Это ни в коем случае не расизм, просто констатация факта. По природным данным темнокожие бегуны имеют преимущество над нами.

Напомним, после победы на олимпийской стометровке, Усэйн Болт заявил, что хочет попробовать себя в футболе в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Многие, наверное, подумают, что я шучу, но это не так. Если бы в один прекрасный день Алекс Фергюсон позвонил мне и пригласил в «Манчестер Юнайтед», я бы не смог сказать «Нет». Честно признаюсь, что не говорил бы о подобном вызове, если бы понимал, что попросту не готов. Вы и сами прекрасно осознаете, что я был бы самым быстрым футболистом в команде. При этом скорость не единственное мое преимущество – я способен хорошо играть. Я буду в Великобритании еще несколько дней. Если у Алекса Фергюсона есть желание пообщаться со мной на эту тему, он знает, где меня искать.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что ямайскому спортсмену лучше остаться на беговой дорожке.

Уэйн Руни, форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»:

Безусловно, Болт серьезно добавит скорости нашей команде. Но это все-таки слишком разные виды спорта, и, по-моему, ему лучше остаться на беговой дорожке.

В субботу Болт может стать шестикратным олимпийским чемпионом в случае победы в эстафете 4х100 метров. На пресс-конференции в Лондоне 25-летний спортсмен признался, что в возрасте 30 лет закончит спортивную карьеру. Усэйн объясняет это решение желанием завести семью и детей, что, по его мнению, несовместимо с профессиональной карьерой легкоатлета.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я не буду бегать, когда мне будет 32. Вы можете предложить мне 50 миллионов долларов, но я все равно не сделаю этого. Я хочу жениться, но это будет после того, как я попрощаюсь с беговой дорожкой.