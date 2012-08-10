Олимпиада 2012. Американский бегун пробежал олимпийскую эстафету с переломом ноги и спас команду от поражения

Новости Олимпиады. Американский бегун Мантео Митчелл с переломом ноги завершил забег на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Лондоне.

По словам спортсмена, после половины дистанции он услышал, как в его ноге что-то хрустнуло. Однако Мантео продолжил бежать, несмотря на травму, и передал эстафету своему товарищу по команде, сообщает сtv.by со ссылкой на Dailу Mail.

Американский бегун Мантео Митчел:

Во время разминки я чувствовал себя очень хорошо, я даже думал, что вполне могу пробежать 400 метров за 44 секунды. Забег я начал довольно медленно, но потом включился, а на стометровой отметке почувствовал себя действительно странно – словно что-то пошло не так. На отметке в 200 метров я понял, что у меня перелом – я слышал этот звук. Я даже закричал от боли, но из-за болельщиков никто этого не услышал. Мне хотелось тут же упасть на землю, потому что мне казалось, что кто-то разломал мою ногу на части.

Сборная США традиционно считается фаворитом в олимпийском забеге на дистанции 4х400 метров. Последние восемь забегов на Олимпиадах выигрывали американцы.

Американский бегун Мантео Митчел:

Я понял, что если смогу передать эстафетную палочку, то у нас еще останутся шансы. Видел, как партнер жестикулирует мне, и тогда я вложил палочку в его руку. Я чувствовал себя отвратительно, но мне не хотелось подвести команду, тех трех парней.

Диагноз врача сборной США Боба Адамса оказался неутешительным – перелом малой берцовой кости левой ноги. Митчелл до сих пор не понимает, как ему удалось пробежать 45 секунд со сломанной ногой.

Американский бегун Мантео Митчел:

Три дня назад я поднимался по лестнице в олимпийской деревне, споткнулся и неуклюже упал. Мне оказали необходимую помощь, и все было в полном порядке.

Геройский поступок Мантео помог американским атлетам: спортсмены со вторым результатом в квалификации – 2 минуты 58,87 секунды – вышли в финал эстафеты.