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Надежду Остапчук, олимпийскую чемпионку в толкании ядра, с цветами и плакатами встретили в Минске

10 августа 2012 07:40
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Новости Беларуси. Герои Лондона возвращаются домой. Накануне поздно вечером на родину вернулась олимпийская чемпионка в толкании ядра Надежда Остапчук.

Четыре года назад в Пекине она была только третьей, но теперь взяла убедительный реванш у соперниц. В Лондон белоруска отправилась, имея лучший результат сезона, и считалась фаворитом, однако свое право на медаль ей предстояло доказать в борьбе с сильнейшими спортсменками мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту «Минск» Надежду Остапчук встречали родные и близкие, болельщики и журналисты. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от своего лондонского выступления.

Надежда Остапчук, олимпийская чемпионка по толканию ядра:
Я еще не чувствую себя олимпийской чемпионкой. Мне пока еще сообщают это. Поздравлениями, встречами.
Отдыхать еще рано. Нужно работать, работать и работать.

За высокий профессионализм и победу на XXX летних играх Надежда Остапчук удостоена ордена Отечества третьей степени.

# Олимпиада 2012 # Фотофакт # Надежда Остапчук # Медали Беларуси на Олимпиаде 2012 # Надежда Остапчук

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