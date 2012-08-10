Надежду Остапчук, олимпийскую чемпионку в толкании ядра, с цветами и плакатами встретили в Минске

Новости Беларуси. Герои Лондона возвращаются домой. Накануне поздно вечером на родину вернулась олимпийская чемпионка в толкании ядра Надежда Остапчук.

Четыре года назад в Пекине она была только третьей, но теперь взяла убедительный реванш у соперниц. В Лондон белоруска отправилась, имея лучший результат сезона, и считалась фаворитом, однако свое право на медаль ей предстояло доказать в борьбе с сильнейшими спортсменками мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту «Минск» Надежду Остапчук встречали родные и близкие, болельщики и журналисты. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от своего лондонского выступления.

Надежда Остапчук, олимпийская чемпионка по толканию ядра:

Я еще не чувствую себя олимпийской чемпионкой. Мне пока еще сообщают это. Поздравлениями, встречами.

Отдыхать еще рано. Нужно работать, работать и работать.

За высокий профессионализм и победу на XXX летних играх Надежда Остапчук удостоена ордена Отечества третьей степени.