Олимпиада-2012. XXX летние Олимпийские игры торжественно открываются 27 июля в Лондоне

Новости Олимпиады. XXX летние Олимпийские игры торжественно открываются 27 июля в Лондоне. Их девиз – «Вдохновляя поколение». Столица Великобритании примет масштабный форум в третий раз. Церемония открытия состоится на новом, специально построенном к играм, 80-тысячном Олимпийском стадионе. В финале церемонии выступит звезда мировой величины Пол Маккартни.

Ожидается, что на олимпийские старты выйдут представители более 250 стран. Спортсмены будут состязаться в 31 виде спорта. Планируется вручить более двух тысяч медалей. Они, к слову, станут самыми большими за всю историю летних и зимних игр. Вес одной награды составит порядка 400 грамм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондон встречает Олимпийские игры во все колокола: в течение трёх минут звон заполнил весь город. Первым ударили в колокол на Биг-Бене. Его поддержали тысячи других звоночков и трещоток по всей Британии.

Церемония открытия Олимпиады также начнётся звоном самого большого колокола в Европе. Свою 70-дневную эстафету закончил и один из главных символов Игр-2012. Факел торжественно доставят по Темзе к стадиону в Стратфорде, где вспыхнет главный огонь ХХХ Летних Олимпийских игр.