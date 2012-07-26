Олимпиада 2012. Пробки на дорогах Лондона: штраф за выезд на олимпийские полосы – 160 евро

Новости Олимпиады. В британской столице заработали выделенные полосы для олимпийского транспорта. Сеть создана для упрощения передвижения спортсменов и официальных лиц, ради нее были перекрыты некоторые развязки, перенесены автобусные остановки и парковочные места. Рядовые лондонцы недовольны, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Общая протяжённость сети дорог – около 280 км. Олимпийские полосы будут действовать с шести утра до полуночи, и ими смогут пользоваться только спортсмены, аккредитованные журналисты и VIP-персоны. Тем, кто все-таки рискнёт передвигаться по Лондону и его окрестностям за рулем личного или арендованного автомобиля, необходимо не только подготовиться к долгому стоянию в пробках, но и изучить штрафы за нарушения ПДД в Великобритании. Обычным автомобилистам за езду по полосам, предназначенным для олимпийского транспорта, грозит штраф в 130 фунтов (около 160 евро).

От пробок лондонцы спасаются, как могут. Кто-то уже променял автомобиль на более удобный вид транспорта – велосипед. Специально отведённые полосы для олимпийского транспорта не спасают от пробок. Так, заместитель председателя правительства Российской Федерации на церемонию поднятия флага России в олимпийской деревне в Лондоне не успел из-за пробок, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Я уже успел постоять в лондонской пробке. Сейчас из центра города добирался полтора часа до олимпийской деревни. Это очень тяжело, и к этому надо привыкнуть. Тяжело будет и зрителям, и другим участникам этого мероприятия. Поэтому мне пришлось опоздать на церемонию, процессом своего передвижения по городу управлять я никак не мог.