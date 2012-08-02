Олимпиада 2012. Внучка королевы Елизаветы выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Зара Филлипс, внучка британской королевы Елизаветы, завоевала серебряную медаль в составе сборной Великобритании в командном конном троеборье.

Внучка Елизаветы II стала первым членом Британской королевской семьи, кто завоевал медаль на Олимпийских играх. Принцесса Анна принимала участие в Олимпиаде 1976 года в Монреале, но ей так и не удалось попасть в олимпийскую тройку.

Филлипс получала медаль из рук своей матери, принцессы Анны. Спортсменке не удалось скрыть слёз горечи: Зара надеялась завоевать золото на Олимпиаде-2012, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Зара Филлипс, обладательница серебряной медали на Олимпиаде в Лондоне, внучка британской королевы Елизаветы:

Так здорово, что мы смогли взять серебряную медаль в родных стенах, хотя, конечно, мы рассчитывали на золото. На протяжении всей недели соревнования проходили в упорной борьбе, было тяжело, но каждый приложил максимум усилий. У нас была внушительная группа болельщиков, которая оказала нам фантастическую поддержку и была с нами на протяжении всех соревновательных дней. Они вдохновляли нас, и мы им очень благодарны.

На трибунах спортсменку поддерживали родственники, среди них принц Уильям и его супруга, а также мама, принцесса Анна.

Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II:

Она сделала всё очень хорошо. Мы ей гордимся. Это фантастический результат.

31-летняя Зара Филлипс вместе со своей лошадью Тойтаун Зара завоёвывала золотые медали в личном и командном первенстве на Чемпионате Европы по троеборью 2005 года в Бленхейме. В копилке Филлип золотая медаль в личном и серебряная в командном первенстве на Чемпионате мира по троеборью в Аахене. В 2007 году, за успехи в конном спорте, она была награждена Орденом Британской Империи, сообщает ctv.by со ссылкой на BBC.

Справка ctv.by



Помимо конного спорта внучка королевы увлекается дизайном, принимает участие в благотворительных акциях. С 2010 года Филлипс запустила собственную линию одежды для верховой езды компании Musto. Линия получила название ZP176, такой номер был у Зары Филлипс, когда она в первый раз представляла свою страну на международных соревнованиях.