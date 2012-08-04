Олимпиада 2012. Серена Уильямс: Я выиграла все на свете. Теперь я могу поехать в Диснейленд!

Олимпиада 2012. Серена Уильямс завоевала золотую медаль Олимпиады, выиграв в финале у россиянки Марии Шараповой с разгромным счетом 6:0, 6:1. Бронзовую награду получила белоруска Виктория Азаренко.

Уильямс – уникум Олимпиады: 29-кратная победительница турниров Большого шлема, на счету спортсменки 14 побед в одиночном разряде, 13 в парном разряде и 2 в миксте. В 2002-2003 выиграла последовательно все 4 турнира Большого Шлема в одиночном разряде. Двукратная олимпийская чемпионка в парном разряде (2000 и 2008).

Выиграв золото Олимпийских игр, теннисистка заявила, что теперь может позволить себе поездку в Диснейленд.

Серена Уильямс, теннисистка, олимпийская чемпионка:

Я выиграла все на свете. Теперь я могу поехать в Диснейленд. Было невероятно здорово выиграть тут Уимблдон. После этой победы я ощущала себя лучшей в мире. Теперь я выиграла золото, я не думаю, что это лучше победы на Уимблдоне, но вы ведь видите, насколько я счастлива. Честно говоря, я даже не предполагала, что буду настолько счастлива. В данный момент я не знаю, что мне делать.

Церемония награждения теннисисток на Олимпийских играх в Лондоне не обошлась без курьёза. Национальные флаги США, России и Беларуси поднимались над кортом под звуки американского гимна и почти достигли верхней точки, когда американский флаг сорвал ветер и понёс его на трибуны, к болельщикам.

Инцидент вызвал улыбку у теннисисток, а организаторы приняли решение не вешать флаг обратно.

Обновлено 05.08.2012

Сёстры Серена и Винус Уильямс стали обладательницами золотых медалей Олимпиады в Лондоне в парном разряде.

Сестры Уильямс в финале нанесли поражение чешкам Люции Градецкой и Андреа Главачковой со счетом 6:4, 6:4. Американки выиграли золото Игр в парах в третий раз: ранее они побеждали в Сиднее-2000 и в Пекине-2008.

Серена Уильямс, теннисистка, олимпийская чемпионка:

Так здорово вновь выиграть золото Олимпиады вместе с Винус. Она провела отличный матч, показала всем, насколько сильна. Моей главной целью на Олимпиаде в Лондоне была золотая медаль в парной комбинации. Очень довольна, что все итоге завершилось для нас золотом. Да, мне приятно было выиграть золотую медаль в одиночном разряде, но первое место в паре для меня намного важнее. Моя мечта относительно этих Игр исполнилась. Теперь мы с сестрой по-настоящему счастливы.