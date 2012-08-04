Олимпиада 2012. Потеряв во время боя контактные линзы, боксёр потерпел поражение на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Американский боксер Рауши Уоррен потерпел обидное поражение на Олимпийских играх в Лондоне, потеряв во время боя контактные линзы. В 1/8 финала весовой категории до 52 килограммов он проиграл французу Нордину Убаали с разницей всего в одно очко – 18:19.

После первого раунда американец вел со счетом 9:7, но досадное недоразумение повлияло на его тактику.

Рауши Уоррен, американский боксёр:

После одного из ударов шлем опустился на глаза и линзы выпали на ринг. Так что пришлось менять тактику по ходу боя. Такое – когда линзы выпадают – случается довольно часто, и это сильно мне мешает.

Рауши уже в третий раз принимает участие в Олимпийских играх, и все три попытки завоевать олимпийскую медаль не увенчались успехом. На Играх в 2004 и 2008 годах он терпел поражения в первом круге. В Пекине четыре года назад боксер тоже проиграл из-за недоразумения. Тогда тренерам неправильно подсказали счет по ходу боя и вместо того, чтобы действовать комбинациями и идти вперед, они велели подопечному отойти назад и действовать в силовой манере, вкладываться в одиночные удары.

Рауши Уоррен, американский боксёр:

Я думал, что выиграл по очкам, но никогда не угадаешь, что там насчитают. Очень обидно приехать в третий раз и снова проиграть. Как вы видите, это уже не мое – пытаться привезти для страны олимпийское золото.

Несмотря на череду неудач, которые преследуют американского спортсмена, Уоррен является чемпионом мира, а также обладателем двух бронзовых медалей мирового первенства – в 2009 и 2011 годах. После досадного поражения на Олимпиаде в Лондоне Огорченный боксер после Олимпиады в Лондоне заявил о своём решении перейти в профессионалы.



Дэн Кемпбэлл, тренер боксёра Рауши Уоррена:

Рауши не понимал, что он проигрывает. За тридцать секунд до конца боя, уступая одно очко сопернику, он начал почему-то бегать от него. Мы кричали Уоррену: тебе нужны удары парень, бей, бей. Но он не услышал.