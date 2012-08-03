Олимпиада 2012. Российская велосипедистка с пороком сердца завоевала две медали на Олимпийских Играх в Лондоне

Новости Олимпиады. Российская велосипедистка Ольга Забелинская – обладательница двух медалей на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсменка выиграла бронзовую медаль Олимпиады в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 29 километров, а завоевав медаль в групповой гонке, Ольга стала шестым велогонщиком в истории, выигравшим на одной Олимпиаде медаль и в индивидуальной гонке, и в групповой.

Ольга – опытная спортсменка, но эта Олимпиада – первая в её карьере. Игры 2004 и 2008 года спортсменка пропустила из-за рождения сыновей.

Ольга Забелинская, российская велосипедистка:

Олимпийские медали для меня имеют огромное значение. Абсолютно все спортсмены едут на Олимпиаду побеждать. И я не исключение. Но до приезда в Лондон я не могла и представить, что привезу домой целых две медали! Я счастлива, сбылась моя мечта. Я восхищена тем, как складываются для меня эти соревнования, мечтала об олимпийских наградах и добилась своего. Первая медаль в Лондоне была для меня незапланированной. Было даже такое ощущение, что она свалилась на меня с неба. Я даже не рассчитывала, что могу побороться за место в тройке в групповой гонке. Что касается второй гонки, то еще до старта меня посещали мысли, что могу побороться за большие места. Однако после финиша не покидало ощущение, что могла пройти дистанцию быстрее, особенно первые 10 км.

Олимпийские игры – величайшее достижение в спортивной карьере Ольги и потому, что на пути к олимпийским медалям спортсменка пережила немало трудностей: у Забелиской врождённый порок сердца. С детства Оля наблюдалась у ревматолога, регулярно проходила обследования. Долгое время врачи категорически запрещали заниматься спортом, отказывались давать справки, вынуждая идти на разные хитрости: при нагрузке, утверждает спортсменка, сердце работает лучше.

Ольга Забелинская, российская велосипедистка:

Просто написали в медицинской карте – порок сердца. Но моя мама не успокаивалась и все равно приобщала к спорту. Что ж мне теперь, с гонками заканчивать? Порок прослушивается только в спокойном состоянии – при нагрузках его никто обнаружить не может. Сколько раз бывало: врачи сделают кардиограмму и падают в обморок. А потом я начинаю крутить педали на тренажере или приседать, и показатели идут вверх. Сердце – тоже мышца, ее надо постоянно тренировать… Но медики все равно боятся. Болезнь не помешала же мне выиграть чемпионаты мира!

В финале индивидуальной гонки в Лондоне разыгралась непогода, велосипедисткам пришлось соревноваться не только между собой, но и с дождём и слякотью. «Три велогонщицы, как три моторные лодки, рассекают воду. Англичанка Армитстед и в меньшей степени голландка Вос отсиживаются в кильватерной струе россиянки. Ольга наклоняет голову как можно ниже – не только чтобы уменьшить сопротивление воздуха, а чтобы капли не так сильно били по лицу. Белый козырек кепки «РусВело», выглядывающий из-под шлема, как может бережет свою хозяйку от воды. До финиша 10 километров. Никто в мире сейчас не может поручиться за исход этой гонки», – комментирует гонку корреспондент «Советского спорта».

Зульфия Забирова, олимпийская чемпионка, спортивный директор российской команды:

Конечно, достижения Оли на Олимпиаде в Лондоне – большая радость. Она пахала так, что была достойна золота.

После своей второй медали Забелинская заявила, что намерена продолжить профессиональную карьеру до следующих Игр. Рассказала, как решила пойти по стопам своего прославленного отца, и раскрыла секрет своих способностей к иностранным языкам. За возможность покорять новые спортивные вершины Ольга благодарит свою семью, и в первую очередь, мужа Юрия, который взял на себя ответственность в воспитании детей.

Ольга Забелинская, российская велосипедистка:

Дети важнее спорта. И я их не променяю ни на какие достижения. Старшему, Богдану, сейчас 7 лет, младшему, Виталию – 4. Муж Юрий Аношин практически полностью взял их на себя, чтобы я могла целиком отдаться спорту. Муж ещё и мой менеджер, он договаривается с федерацией, спонсорами. После рождения младшего сына три года не занималась, велосипед видеть не могла. Но в какой-то момент поняла: хочу поехать на Олимпиаду. «Вперёд!» – сказала семья. Форму же я не теряла. Все эти 3 года гоняла на мотоцикле и всерьёз думала о профессиональном занятии мотокроссом.

Ольга с мужем, по совместительству личным менеджером, уже вернулась в Россию. В аэропорту её встречала большая семья: дети, мама тренер и папа Сергей Сухорученков, советский велогонщик, олимпийский чемпион в групповой шоссейной гонке на Олимпиаде-1980. (Оля внебрачная дочь олимпийского чемпиона. Папа, кстати, не принимал участия в воспитании дочери!) По словам 32-летней спортсменки, она только сейчас, по приезду домой начала понимать, что за четыре дня сумела завоевать две олимпийские медали.

Сергей Сухорученков, отец Ольги, советский велогонщик, олимпийский чемпион в групповой шоссейной гонке на Олимпиаде-1980:

Верил, что одной «бронзой» дело не ограничится. Терпел, держал кулаки и молился. Конечно, переживал, кричал. Даже чуть телевизор не поломал. Женский спорт резко отличается от мужского, там психология иная. Я бы, например, многое делал по-другому, но ей ведь не прикажешь. А вообще она на Олимпиаде выглядела молодцом! После финиша индивидуальной гонки пробовал дозвониться, но куда там – телефон постоянно занят.

Мама спортсменки отмечает, что поверила в успех дочери давно, уже в детстве, когда Оля заявила, что хочет заниматься спортом профессионально. Никогда, ни на секунду в супруге не сомневается муж спортсменки, Юрий Аношин.

Юрий Аношин, муж и менеджер Ольги Забелинской:

Ольга – молодчинка! Расстроилась, конечно, из-за третьего места. Чувствует себя счастливой на треть, все-таки только бронза.

Мама Ольги Забелинской:

Бронза – это тоже очень здорово. От нее никто этого не ждал, кроме родителей и мужа. Мы же знали, сколько она работала.