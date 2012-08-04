Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Теннисистка Виктория Азаренко выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. На Олимпиаде в Лондоне белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала первую олимпийскую медаль в своей спортивной карьере. Первая ракетка планеты Азаренко в матче за бронзу женского одиночного разряда переиграла россиянку Марию Кириленко (15-й номер мирового рейтинга) – 6:3, 6:4.

Виктория Азаренко:

Медаль Олимпиады! Она для меня значит очень многое. Было сумасшедшее желание её завоевать, и вот – свершилось, хотя сил, признаюсь, осталось совсем чуть. Не знала, где их черпать, как восполнить нехватку физической свежести, поэтому решила просто: буду играть мяч за мячом – и всё. Такая не хитрая стратегия. При этом Маша показала замечательный теннис, боролась до конца.

Матч за 3-е место для 23-летней белорусской теннисистки сложилась непросто. Соперница Виктории, Мария Кириленко признаётся, что сломить сопротивление первой ракетки не удалось из-за невнимательности.

Мария Кириленко, российская теннисистка:

Даже когда я проигрывала 0:3 в первом сете, все равно чувствовала, что играю хорошо, просто немного не завершаю удары. Догоняю ее, а потом концентрация падает, какие-то простые ошибки опять допускаю. Особого давления не было. Во втором сете опять три гейма подряд выигрываю, а счет только 3:3, то есть надо было держать концентрацию до конца, а у меня она пропадает.

Проигрывая 0:2 на своей подаче, Кириленко чуть было не расплакалась, но сумела справиться и продолжила игру. Временами казалось, что Маша сломлена, но вдруг россиянка преображалась и показывала отличную игру. Тем не менее, в итоге сказалось мастерство Виктории Азаренко, которая стала обладательницей олимпийской бронзы. Матч за бронзовую олимпийскую медаль продолжался 1 час 28 мин.

Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

В переломный момент, когда было 3:0 в нашу пользу во втором сете и Кириленко заплакала, Вика приостановилась. Это позволило Кириенко отыграть несколько мячей. Вика затормозила в движении, стала медленнее передвигаться по корту. Поэтому очень важно было при всех этих моментах 2-го сета устоять. Тот, кто сильнее, тот и побеждает. У кого игра и психика сильнее. Вика нашла в себе силы, она молодец. Для нее это ещё один шаг вперёд с точки зрения психологической уверенности на корте.

Как отмечает тренер Марии, в борьбе за олимпийскую бронзу, белорусская теннисистка была более мотивированной, чем его подопечная.

Виктор Янчук, заслуженный тренер России, тренер Марии Кириенко:

У Кириленко не было такого желания играть за третье место, как в основной сетке, где она рвалась вперед, не оглядываясь назад, там она выигрывала у всех. Но здесь третье место после нокдауна от Маши Шараповой и нет такого стимула. С другой стороны Азаренко очень рвалась (победить), показывая очень сильную и активную игру. Они вроде бы играли на равных, но Азаренко все-таки сумела за счет большей мотивации и, может быть, здоровья (она все-таки поздоровее, покрепче), победить.

До олимпийской бронзы в Лондоне Виктория Азаренко лишь однажды, в 2008 году в Пекине, играла на главных стартах спортивного четырехлетия, остановившись на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне Виктория Азаренко впервые в своей карьере выиграла одиночный разряд турнира серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии, после чего также впервые возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации. Всего в активе Виктории 12 побед в одиночном разряде под эгидой ВТА.

Виктория Азаренко:

Такое чувство, будто большой груз свалился с плеч. Матч был очень сложным. Я безумно переживала, ведь ситуация для тенниса крайне нестандартная: только вчера я проиграла, а сегодня снова вышла на корт. Рада, что в итоге справилась. У нас еще есть шанс побороться за медали высшего достоинства в миксте с Максимом Мирным, сделаем все возможное.

Справка ctv.by

Россиянка Мария Шарапова стала обладательницей серебряной медали на Олимпийских играх в Лондоне. В финальном матче олимпийского турнира Шарапова, посеянная под 3-м номером, проиграла американке Серене Уильямс, 4-й ракетке турнира со счётом 0:6, 1:6.

Одержав победу на олимпийском турнире, Серена Уильямс завоевала третью олимпийскую золотую медаль в карьере. До этого она два раза побеждала на Играх вместе со своей сестрой Винус в парном разряде (Пекин-2008 и Сидней-2000).

Мария Шарапова, российская теннисистка:

Это моя первая Олимпиада. Я не знала, чего ждать от этого турнира. Серена сегодня была в отличной форме. Она с каждым матчем прибавляла. Сегодня был сильный ветер, но даже против ветра подача американки была сильна.