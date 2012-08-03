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Олимпиада-2012. Отец Александры Герасимени: Соседи бежали к нам прямо в ночных рубашках, босиком, с бутылками шампанского

03 августа 2012 18:03
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Новости Беларуси. Александра Герасименя 2 августа  завоевала первую в истории белорусского плавания олимпийскую медаль. Девушка, которую поклонники называют «золотой рыбкой», выиграла серебро  на дистанции 100 метров вольным стилем. Это награда стала второй для нашей команды в Лондоне. 

Перед финальным заплывом Александра мечтала о золоте. Стартовала белоруска быстрее соперниц, первую половину дистанции лидировала, и лишь за 25 метров до финиша с ней поравнялась голландская спортсменка. Результат Александры - 53:38 -  оказался серебряным.

Родителям «золотой рыбки» в тот же вечер стали поступать всевозможные поздравления.

Виктор Герасименя, отец:
Все соседи в 11 вечера бежали к нам прямо в ночных рубашках, босиком, с бутылками шампанского. И было видно, что их никто не заставлял. Это было от души. Мы все кричали и плакали от радости.

Спортивная школа, в которой училась плавать Александра Герасименя, сейчас на ремонте. Перечисленные Президентским спортивным клубом 75 миллионов рублей за серебряную медаль воспитанницы придутся как нельзя кстати.

Марк Закутнев, старший тренер национальной сборной Беларуси по плаванию:
Александра – очень умная, высокоинтеллектуальная спортсменка. Она умеет концентрироваться на главном в жизни. К тому же, всегда в хорошем настроении, на тренировки с улыбкой приходит. В Александре чувствуется уверенность. Возможно потому, что она козерог по гороскопу, а они характеризуются целеустремлённостью и сильной волей.

На Олимпиаде-2012 Александра Герасименя ещё выступит в заплыве на 50 м вольным стилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Виктор Герасименя # Марк Закутнев # Александра Герасименя

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