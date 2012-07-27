Олимпиада 2012. Олимпийские костюмы каких стран признаны самыми яркими на Олимпиаде в Лондоне?

Новости 2012. Главное спортивное событие четырехлетия не обходится без модных дефиле. В роли моделей выступают спортсмены, а в качестве представляемых коллекций — их олимпийская форма. Впервые идея единообразной формы была предложена на Олимпиаде 1936 года в Берлине, а после войны это правило было закреплено в Олимпийской хартии.

На Западе шить форму спортсменам часто поручали знаменитым кутюрье, а в СССР одежду олимпийцев разрабатывали в общесоюзном Доме моделей. Со временем олимпийская форма стала делиться на три категории: парадную, повседневную и для соревнований. Журнал Forbes составил обзор 10 самых ярких спортивных форм стран-участниц Олимпиады-2012, сообщает ctv.by со ссылкой на Forbes.

1.Австралия. Золотой кенкуру на кармашке

Модельеры, разработавшие олимпийскую форму, остановили выбор на национальных цветах флага Австралии - зеленом и золотом. В качестве главной модели и по совместительству дизайнера формы выступила троекратная олимпийская чемпионка по плаванию Либби Трикетт. На церемонии открытия Игр женщины пройдут в юбках, а мужчины — в классических брюках белого цвета. Причем и у тех и у других на кармане пиджака будут красоваться два кенгуру, вышитые золотыми нитями.



2. Канада. Утеплённый вариант

Самая старая торговая корпорация Северной Америки, основанная в 1670 году, выступила поставщиком олимпийской формы для канадских спортсменов. Олимпийский комплект состоит из 31 предмета одежды, в того входит и джинсовая куртка, и теплая ветровка с капюшоном. Для лондонской экипировки была разработана серия нашивок и заплат, своего рода фишка марки Hudson Bay. Изюминка костюмов олимпийцев: изображение кленового листа.

3. КНР. Дракон – символ победы

Красный цвет стал доминирующим в форме китайской олимпийской команды. На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНР пройдут в нарядах с красным верхом и белым низом. На соревнованиях олимпийцы выступят в костюмах с изображением дракона. Прототипом рисунка стало древнее изображение, возраст которого насчитывает более 8000 лет. По словам дизайнеров в год дракона этот символ принесет удачу китайским атлетам.

4. Эстония. Узоры и геометрические орнаменты

Парадная и повседневная форма для поездки в Лондон по уже сложившейся традиции разработана брендом Monton. Источником вдохновения при создании олимпийской коллекции для дизайнеров стали узоры и геометрические орнаменты. Основными цветами костюмов стали синий, белый, серебристый и оранжевый.

5. Испания. В стиле русского ретро

Для формы испанских олимпийцев был выбран ретростиль 1980-х годов, а основными цветами экипировки стали красный, желтый и синий. Кроме этого, на парадной и повседневной одежде спортсменов расцвели узоры, напомнившие многим орнамент нарядов российских олимпийцев. Многие чиновники и модельеры Испании оказались недовольны дизайном спортивной одежды, а также непатриотичным выбором ее изготовителя, в роли которого выступил российский модный дом Bosco Sport.

6. Россия. Латинские буквы R и U, стилизованные под сказочных персонажей

Цвета спортивной формы – красный и белый – остались прежними, изменился рисунок экипировки. Дизайнеры отказались от образа Жар-птицы, но в традиционных русских узорах зашифровали латинские буквы R и U, стилизованные под сказочных персонажей – Грифона и Пегаса. В экипировочный комплект входит более 60 предметов, среди которых есть даже соломенные шляпы и тапочки для душа.

7. Италия. Костюмы от Армани с гимном сраны

Одеть итальянских олимпийцев к Играм в Лондоне доверили одному из самых авторитетных людей в мире моды — дизайнеру Джорджио Армани. На этот раз Армани разработал капсульную спортивную коллекции EA7 Olympics, которая состоит из 50 предметов и включает даже чемоданы. Основными цветами формы стали темно-синий и белый. На внутренней стороне одежды из коллекции EA7 Olympics написана первая строчка итальянского гимна.

8. США. Состаренные модели, адаптированные под современность

Основными цветами формы стали темно-синий, белый и красный. В наборах одежды американских спортсменов нашлось место флисовым курткам, рубашкам поло, а также головным уборам, сумкам и даже очкам и полотенцам. Американские спортсмены выступят на Олимпиаде в Лондоне в костюмах из винтажной коллекции, костюмах, адаптированными под современность моделями 1930-1940-х годов.

9. Великобритания. Юнион Джек на каждом предмете одежды

Основными цветами олимпийской коллекции стали синий, бирюзовый и белый. Дизайнеры ориентировалась на символику флага Соединенного Королевства — знаменитого «Юнион Джека». Именно его очертания присутствуют на каждом предмете одежды атлетов.

10. Ямайка. Коллекция от дочери Боба Марли

Компания Puma, главный спонсор олимпийкой сборной Ямайки, выбрала дизайнером экипировки местных атлетов дочь Боба Марли — Сиделлу. Как призналась сама Сиделла, источником вдохновения при создании олимпийской формы для нее стала музыка и культура Ямайки 1970-1980-х годов. Дизайнер обратилась и к африканским корням своей страны. Базовые цвета коллекции - желтый, зеленый и черный. В гардеробе ямайских олимпийцев нашлось место платьям, юбкам-клеш и кителям.

В список 10 самых ярких спортивных форм стран-участниц Олимпиады-2012 Forbes не внёс костюмы белорусских атлетов. Для любознательных сообщаем: форму белорусским олимпийцам разработали отечественные дизайнеры. Авторами проекта выступили дизайнеры ОАО «Центр моды» Виктория Колб и Вадим Коробков. В комплект вошли образцы парадной и повседневной одежды для членов белорусской делегации, выполненные в цветовой гамме государственной символики: зеленый галстук, красная рубашка и белый пиджак. Балетки на танкетке из натуральной кожи станут фишкой белорусской олимпийской коллекции. Парадный костюм олимпийцев дополнен сумкой-клатчем. Парадную форму для национальной олимпийской сборной изготовили в Китае.