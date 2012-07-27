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Олимпиада 2012. Каждый четвёртый атлет из сборной России – сотрудник МВД

27 июля 2012 15:01
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Новости Олимпиады. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, более сотни российских олимпийцев – участников Игр в Лондоне являются сотрудниками МВД. По данным ведомства в российской команде из заявленных 436 спортсменов 29 сотрудников органов внутренних дел и 72 военнослужащих внутренних войск МВД России.

В составе российской сборной заявлены призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: сержант полиции Евгений Коротышкин (многократный чемпион и призер мировых и европейских первенств по плаванию, двукратный чемпион мира).  Лейтенант полиции Елена Мигунова (легкая атлетика). Старший лейтенант полиции Владислав Фролов (легкая атлетика). Капитан полиции Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика). Прапорщик Денис Алексеев (легкая атлетика), прапорщик Антон Кокорин (легкая атлетика). Рядовой Александр Сухоруков (плавание).

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине представители МВД России завоевали три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

# Олимпиада 2012

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